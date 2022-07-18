«Спецоперацией мы не занимаемся»

Сообщения о начале мобилизации в России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «чушью», хотя эксперты утверждают, что без нее «специальная военная операция» продолжатся не может: техника есть, а пехоты катастрофически не хватает. Однако там, куда редко заезжают оппозиционные политики и журналисты, мобилизация идет — где зазывная, а где и принудительная. В некоторых регионах, по данным вашингтонского Института изучения войны (ISW) , ведется также набор батальонов «добровольцев». Эта категория «защитников Донбасса», по сведениям «Медиазоны»*, все чаще появляется в списках погибших в последние дни боев.

Глашатаи «спецоперации»

Мобильные призывные пункты в регионах России начали открывать еще в конце мая. Сообщалось о таких отделениях в Санкт-Петербурге, Москве, крупных городах Восточного военного округа. Не стал исключением и Хабаровск. Представитель Минобороны объяснил необходимость тем, что в регионе число желающих служить по контракту выросло по сравнению с прошлым годом на 70%.

В нынешнее время это как-то достаточно престижно — проходить военную службу. От этого есть и некий интерес к этому, плюс социальные льготы и всё остальное



В сюжете местного ГТРК сообщалось, что мобильный пункт откроют на площадке возле ДК «Русь»: вдали от центра, но здесь часто проходят патриотические акции, так что вроде как людям привычно. Всего в крае будет шесть таких пунктов. Житель Хабаровска Иван Дигутис рассказал журналистам, что интересуется службой по контракту.

«В нынешнее время это как-то достаточно престижно — проходить военную службу. От этого есть и некий интерес к этому, плюс социальные льготы и всё остальное», — говорит Дигутис.

Еще один житель края, атаман хуторского казачьего общества «Ургал» Виктор Гришин приехал в мобильный пункт из поселка Чегдомын, что на севере региона. По его словам, он хочет заключить контракт, несмотря на то что дома остались жена и дети.

«С детства они в принципе знали, что я — казак, член казачьего общества, мы выходили с сотрудниками полиции на различные мероприятия, они это видели. Казаки, они должны служить своему государству, это было испокон веков», — говорит Гришин.

На время фестиваля «Амурфест.Лето» мобильный пункт приема на контрактную службу перенесли на главную площадь города — площадь Ленина. Вместе с лотками с мороженым, леденцами, воздушными шарами, самодельными игрушками; рядом компании проводили свои промо-акции, дети играли в конструктор и рисовали на асфальте. Продавали умельцы и актуальные нынче «патриотические сувениры» с бувами Z и V. А на входе на площадь установили тот самый мобильный пункт: ярко-красную палатку, в которой одиноко сидели военнослужащие. Большого спроса на их товар не оказалось.



Патриотичные нынче сувениры. Фото: The New Times

Спрашиваю молодого человека лет тридцати: уместно ли рядом с киосками для детей ставить пункт мобилизации?

Алексей считает, что да, уместно. «Спецоперация в Украине идет, — поделился хабаровчанин, который пришел на фестиваль с детьми. — Нужно всегда помнить о том, что нужно родину защищать».

— А вы готовы контракт заключить? — спрашиваю Алексея.

— Честно сказать нет, мне-то это не надо, — смутился собеседник, и добавил. — Совсем в другой области работаю, мне какая война!

Другие собеседники мобилизационной палатке были не рады: дескать у людей — праздник, а им — про тяжелое: «Как будто, знаете, приземлили сразу. Зашел прогуляться, а выходишь — и тебе намекнули, — говорит Михаил.

Сам мобильный пункт — высокая ярко-красная палатка. Дверей никаких — за двумя столами сидят военнослужащие. У них информационные буклеты о службе по контракту, льготах для военных, разного рода программах. Очереди к ним нет — то есть вообще ни один прохожий не заинтересовался, но младший сержант Клочихин, который консультирует потенциальных военнослужащих, рассказал, что контрактников стало больше.

— Отменили верхний порог возраста — это же хорошо. Люди старшего возраста стали приходить. Вот человек в 49 с половиной лет даже может небольшой контракт заключить, на полгода, или три месяца. А-то если 50 стукнуло, то уже все. Но вообще стало больше тех, кто приходит, — рассказывает Клочихин. — И знаете, ну все же друг с другом общаются, наверное как-то видно, престиж службы, льготы все, довольствие.

— А люди не опасаются, что отправят сразу на Украину? — спрашиваю сержанта.

— Спецоперацией мы не занимаемся, — отрапортовал младший сержант. — Мы набираем людей в воинские части Восточного военного округа. У нас есть спецзадание — приоритетные части, куда нужны люди, есть список частей. Да и сам человек может выбрать, где служить. А что там с ними потом, куда их отправляют, куда они дальше идут — от нас не зависит.

Скрытая или частичная мобилизация, как сообщали СМИ, имеет в регионах разные формы — от красных палаток до вызовов в военкомат и списков, кого можно, а кого нельзя призывать, писала , например, русская служба BBC*. О принудительной мобилизации в непризнанных никем, кроме РФ и КНДР, республиках ДНР и ЛНР писала «Радио.Свобода»*: людей забирали из домов, с улицы и тут же отправляли на фронт. Правозащитники из Дагестана и Чечни сообщали о том, что в республиках участились случаи похищении людей. Выбор им дают такой: или подписать контракт, или отправиться в «секретные» тюрьмы, пишет «Кавказ. Реалии»*. Сколько человек направили в войска таким образом — правозащитники сказать не могут.

Объявление в центре для пенсионеров.

Фото: The New Times

NT

NT

«Речь идет о десятках человек. Пишут с большим недоверием (правозащитникам. —), анонимно, стараются всячески не идентифицировать себя, чистят переписку. Есть люди, которых мы знаем лично, которые тоже столкнулись с этой проблемой. Они, видя безвыходность ситуации и понимая, что им придется ехать в Украину, спрашивают, как им уже на месте перейти на сторону чеченского батальона имени Шейха Мансура (он сражается на стороне Украины. —)», — рассказали в правозащитной организации «Вайфонд».

Вербуют на фронт в Украину и в учреждениях ФСИНа . Информацию о том, что заключенных вербуют для участия в боях ЧВК «Вагнера», опубликовали «Важные истории»**. Тогда журналистам стало известно о подобном случае в двух колониях — ИК-7 и ИК-6 Санкт-Петербурга. После этого правозащитники из Gulagu.Net сообщили о подобных случаях и в других регионах России. Заключенным предлагали амнистию. Пока неизвестно, сколько человек могли воспользоваться подобным предложением, но родственники нескольких заключенных сообщали о перевозке зеков в Ростов-на-Дону.

В Минобороны информацию о «скрытой мобилизации» опровергли и добавили, что «тема мобилизации — ключевая при создании фейков, направленных на дестабилизацию общественного порядка в стране». Однако настойчивые призывы в армию стали настолько настойчивыми, что не заметить их нельзя.

— В июне на работе нас всех собрали в актовом зале, — рассказывает Павел, сотрудник РЖД. — Собрали и сказали: если кто-то хочет, можно подписать контракт и поехать в Украину. Деньги по нашим хабаровским меркам предлагали солидные: 220 тыс. рублей в тылу и 330 тыс. рублей на фронте. В тылу, как объяснили, это окопы рыть, организовывать поставки, минирование территорий.

Из коллег Павла пока никто не решился заключить такой контракт. Приходили и к Юрию, который работает в IT- компании.

— По большей части звали в резерв. В общем, ты живешь обычной жизнью, тебе платят как резервисту. Для рядового положено 3000 рублей в месяц, но планируют увеличить выплату вдвое, лейтенантам предлагают 12000 рублей в месяц. Единственное неудобство — ездить раз в год на сборы, а раз в квартал — на учебу на три дня. Но зарплата, говорят, сохранится на это время, да еще и оплачивается вот такая учеба, — рассказывает Юрий. — В общем, в твоей жизни якобы будет все как обычно, ты ничего делать не будешь, просто «в случае чего» ты уже будешь прикреплен к определенной части, определенным войскам и будешь натренирован.

Объявление на торговом центре в Хабаровске.

Фото: The New Times

Если же мобилизация будет объявлена, то резервистов призовут, как, впрочем, и других военнообязанных. Стать резервистом захотел один из коллег Юрия. А вот контракт мало кого заинтересовал.

— По словам комиссара, есть идея обязать предприятия иметь в своем штате среди мужчин как минимум 10% резервистов. Притом что это дело совершенно добровольное. Как предприятия должны это делать, он не объяснил. Для тех, кто повоевать хочет, рассказали интересное. Точных сумм не назвали нам, но «порадовали», что снято верхнее ограничение по возрасту. И отдельно отметили, что за ранения и смерть выплачивают достойные компенсации! — описывает выгодное предложение Юра.

Объявления с приглашением на работу висит и в торговых центрах, и в госучреждениях. Зовут в контрактники и на популярных сайтах по поиску работников. Только на headhunter — HH.ru — находится больше 1800 вакансий «военнослужащий». Условия разнятся от региона к региону. В Москве, например, можно рассчитывать на 250 тысяч рублей в месяц, а в Тюмени — 35 тысяч. В обязанности входит служба с 7:50 до 17:50 в части, на флоте. А доплаты, например, идут за выход в море от 9000 за раз, сдачу нормативов и прочие заслуги.

В московском регионе в описании вакансии пишут прямо: «прохождение военной службы по контракту в воинских частях оперативного и специального назначения ЦО ВНГ РФ на период проведения специальной операции на территории Украины». Обещают зарплату от 200 тысяч рублей, контракт на срок от полугода, упрощенный прием на службу.

«Важные истории»** сообщали о том, что объявления о вакансиях появились и в региональных Центрах занятости. Как минимум семь подразделений, которые были в Украине, ищут 2166 человек.

Пришли сами

Институт изучения войны (ISW) сообщил в своем июльском выпуске о практике добровольческих батальонов в различных регионах России. В некоторые подразделения набор начался еще в июне, но в июле приобрел активную форму.

Сообщения о новых добровольческих отрядах поступают ежедневно. По оценкам ISW, каждый батальон будет насчитывать 400 человек в возрасте от 18 до 60 лет, они будут приписаны к различным родам войск. Подготовка новобранцев займет тридцать дней — прежде чем они, возможно, будут отправлены в Украину. Тренировочные полигоны созданы практически во всех регионах. Обойдется это недешево: министерство обороны России будет платить добровольцам зарплату, а субъекты федерации — надбавки. Зарплату предлагают от 200 тыс. рублей в месяц на солдата или больше 78 млн рублей в месяц на подразделение из 400 человек.





По данным источников IWS, вот перечень добровольческих батальонов в нескольких регионах:

Приморский край: батальон «Тигр» (морская пехота, входящая в состав 155-й отдельной Военно-морской пехотной бригады);

Курская область: батальон «Сейм» (материально-техническое обеспечение);

Москва: «Собянинский полк»;

Республика Татарстан: батальоны «Алга» и «Таймер». В телеграм-канале вербовщиков утверждали, что на 1 июля республика завербовала более 500 добровольцев в «Алгу» и до 400 в «Таймер», которые уже отправились в Оренбургскую области на подготовку;

Оренбург: батальон «Яик» (мотострелковый батальон);

Нижегородская область: танковый батальон «Кузьма Минин»(его набирают через Нижегородский областной союз ветеранов афганской войны);

Красноярский край: название батальона неизвестно, но исследователи утверждают, что Красноярский край выделил 120 млн рублей на вербовку 400 добровольцев;

Чеченская Республика: батальон «Восток Ахмат». По сообщению главы Чечни Рамзана Кадырова, он уже сформирован и скоро отправится в Украину. Кадыров сообщал, что набран Западно-Ахматский батальон, который перейдет в подчинение Южного военного округа России. Еще два батальона в регионе: «Юг Ахмат», «Север Ахмат». О них пока нет информации;

Республика Башкортостан: батальон «Шаймуратов» — его набирают через организацию «Ветераны корпуса морской пехоты и спецназа ВМФ». Сюда планировали набрать до 800 добровольцев. Еще один батальон «Александр Доставалов»;

Пермская область: батальоны «Парма» и «Молот»;

Челябинская область: батальон «Южноуралец» и «Южный Урал». Они перейдут в распоряжение войск Центрального военного округа. Отбыли в Украину 82 добровольца. «Южноуралец», по последним данным, насчитывает 263 человека: самому молодому военнослужащему 21 год и самому старшему 54 года. «Южный Урал» укомплектовали 251 добровольцем;

Республика Чувашия: батальон «Атал»;

Республика Северная Осетия-Алания: батальон «Алания» — он стал первым, замеченным в Украине. Его формирует Алан Мамиев, воевавший в батальоне «Восток» ДНР в 2014 году. В 2022 году батальон «Алания», как сообщали СМИ, участвовал в боевых действиях в Запорожской области.

Проверить эти данные невозможно: на вопросы о добровольческих батальонах администрации регионов и военкоматов не отвечают.

*«Радио.Свобода», «Кавказ.Реалии» и «Медиазона» признаны Минюстом России «иностранными агентами».

**«Важные истории» власти России назвали «нежелательной организацией».