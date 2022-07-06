Новое российское движение школьников разделят по возрастам

UPD: Госдума приняла закон о создании движения молодежи. В него на добровольной основ смогут вступить школьники и студенты. Отделения организации смогут открывать даже в детдомах. Название выберут участники: при внесении законопроекта предполагалось, что оно будет называться «Большая перемена», однако ко второму чтению эта норма была исключена. Финансирование возьмет на себя правительство.

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Замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов рассказал РБК о новом детском движении. Участников разделят по возрастным группам, «возвращаясь к опыту прошлого».

Закон о создании нового движения школьников вынесли на рассмотрение Госдумы 19 мая, в день столетия пионерии. В апреле идею создания такого объединения поддержал президент России Владимир Путин. Дамира Фаттахова называют основным претендентом на пост главы движения.

«Возвращаясь к опыту прошлого, не случайно же были определены этапы: сначала ты октябренок, потом — пионер, комсомолец. Движение тоже должно будет разработать внутренние границы между сообществами внутри движения. На мой взгляд, деление возможно на 1–4 класс, среднюю школу и с 9-го по 11-й», — сказал Фаттахов.

Вступить в новое движение можно будет с 6 лет, но до 14 лет — с согласия родителей. Первоначально ячейки организации создадут в школах и учреждениях среднего специального образования.

В рамках воспитательной работы участникам будут прививать «простые жизненные истины, которые универсальны для всех возрастов». Для разных возрастных категорий будут свои наставники, которые будут помогать справляться с определенными вызовами. Иноагентам и аффилированным с ними лицам стать наставниками не получится.