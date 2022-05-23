Мы ждем «больших перемен»

Группа семидесятилетних мужчин, обладателей ультраконсервативных архаичных взглядов, которые они называют «традиционными ценностями», и фантастических представлений об окружающем их современном мире, собираются править Россией вечно. Иначе как объяснить чрезвычайное внимание, которое они и их пропагандистская машина уделяют индоктринации юного поколения идеями, казалось бы, давно вышедшими из моды, а также ритуалам, призванным закрепить культ вождя, войны и победы. Победы не очень понятно над чем, но ее культ всегда был характерен для ультраконсервативных и ультраправых движений и тоталитарных государств.

эта формула, которую отлил в граните Муссолини, вполне подходит любой пропагандистской машине любого авторитарного режима, включая путинский



Вперед, молодые!

Культ молодости — причем марширующей, «идущей вместе», не знающей никого, кроме «наших» — был свойствен тоталитарным режимам, нуждавшимся в тотальной же мобилизации, в том числе и прежде всего пушечного мяса — молодежи. А кому еще, будучи идеально оболваненными, идти на фронт и воевать за вождя с врагами — «плутократическими и реакционными демократиями Запада»? Эта формула, которую отлил в граните Муссолини 10 июня 1940 года, объявляя войну Франции и Великобритании, вполне подходит любой пропагандистской машине любого авторитарного режима, включая путинский. Кстати, продолжение формулы дуче мы видим и слышим от наших пропагандистов и ответственных лиц, которые полагают, что страны Запада «постоянно перекрывают нам путь и покушаются на само существование итальянского народа» (из той же речи Муссолини). Что-то похожее мы уже слышали от г-на Патрушева, взявшего на себя роль главного идеолога обнуленного режима, только вместо «итальянского» народа надо подставить слово «российского».

«Вперед, молодые!» (Avanti gioventu!) — это было идеологическим лейтмотивом муссолиниевского режима. Гимн фашистской партии назывался «Молодость», он же потом стал гимном республики Сало с ее 120 днями содома, где недобитые фашисты окопались при помощи нацистов — не выдуманных, а настоящих. Воспитание молодежи начинали с азбуки и начальной школы, а воспитанию способствовали разного рода детские организации муссолиниевской Италии — все они замечательным и ироническим образом были показаны в «Амаркорде» Федерико Феллини: «Сыновья волчицы», «Баллилы», «Юные итальянки», «Авангардисты».

Разнообразных детских организаций, воспитывающих молодежь в духе преданности вождю и героизма (именно пафосного военного героизма, воспевание которого свойственно всем тоталитарным и авторитарным режимам — кроме «Молодости» можно вспомнить и фалангистский гимн «Лицом к солнцу»), и в путинской России немало — взять хотя бы ту же «Юнармию», которая марширует с взрослыми военнослужащими по брусчатке Красной площади. Но «специальная военная операция» вынудила усилить работу с молодежью и унифицировать ее: объявлено о создании движения «Большая перемена», вступать в которое можно с 6 лет. Но пока еще это не обязанность каждой российской семьи, поэтому движение — не тоталитаризм в чистом виде, а лишь подступы к нему.

Кремль воюет с оппозиционной молодежью — для этого заготовлены уголовные преследования. Но воюет и с молодежью как таковой: его задача — изолировать ее от мира и превратить, в терминах Кадырова, в солдат Путина.

пионерская организация была способом индоктринации детей и воспитания лоялистов в тоталитарном режиме



Попутно отметим весьма своеобразную креативность кремлевских пиарщиков, позаимствовавших название детской организации у знаменитого фильма 1973 года «Большая перемена», где, напомню, речь идет о вечерней школе для взрослых и отнюдь не о юношеской любви. С одной стороны, это обстоятельство выдает отсутствие фантазии, с другой — возраст тех, кто придумывал название. Это явно бодрые мужчины как минимум за пятьдесят. Ну и, честно говоря, второй смысл понятия «перемена» как-то считывается с первого клика — уж не смену ли режима готовят те, кому предстоит сменить пожилые поколения лоялистов и конформистов?

К слову, авторы сценария этого замечательного фильма уже умерли, так что кремлевские мечтатели могут не беспокоиться об авторских правах на название. Хотя их, пожалуй, это и не беспокоило с самого начала.

Сергей Кириенко, занимающий пост главного кремлевского манипулятора, при учреждении движения справедливо заметил, что оно напоминает пионерскую организацию, и сообщил, что «в ней было много всего хорошего и полезного (я был пионером и вспоминаю это время с удовольствием)». Это честное признание: пионерская организация была способом индоктринации детей и воспитания лоялистов в тоталитарном режиме. Именно это обстоятельство и выдает цели создания «Большой перемены».

Проблема только в том, что вероятно Кириенко забыл, какое отвращение у основной массы детей, а потом юношей и девушек комсомольцев вызывал советский официоз. Пионерия и комсомолия существовала для конформистов, которые видели в этих структурах корпоративистского государства (как и муссолиниевской Италии, и франкистской Испании, и проч.) карьерную лестницу. Собственно, ровно в этой логике в свое время начал строить новые молодежные организации предшественник Кириенко Владислав Сурков.

И от пионерской организации осталась только фраза, приписываемая великой Фаине Раневской: «Пионэры, а идите вы в…».

Как и все «традиции» путинского времени, этот ритуал придуман



Мир без России

В рамках того же официоза, как сообщило министерство просвещения, «с 1 сентября традиция подъема флага и исполнения гимна будет внедрена во всех школах страны». «Внедрена» — очень правильное слово. Только «традиции» такой нет. Как и все «традиции» путинского времени, этот ритуал придуман. Он даже не был укоренен в тоталитарных практиках. И здесь министра Кравцова и его кремлевских начальников тоже будет ждать разочарование.

Да, кого-то из нынешних школьников (а скорее, их родителей) церемония будет перевозбуждать, но для существенной части детей все это будет отдавать унылым и никому не нужным официозом. Хотел бы напомнить нынешним радетелям индоктринаций фрагмент из записей консервативного русского мыслителя (очень традиционного и духовно-нравственного!) Василия Васильевича Розанова: «Где, однако, погибло русское дело, русский дух? <…> В официальности, торжественности». Розанов вспоминал, как в гимназии, в которой он учился, с ее «оскверняющим и оскорбляющим чинопочитанием, от которого душу воротило, заставляли всей гимназией перед портретом Государя петь каждую субботу “Боже Царя храни”». Как пели? Бездушно. И благодаря этой церемонии, писал Розанов, в детских «душонках» «рос этот желтый, меланхолический и разъяренный нигилизм». То есть, в сущности, большая перемена. И желание этих больших перемен… «Чувство Родины, — завершал этот пассаж из «Опавших листьев» философ, — должно быть великим горячим молчанием».

В мае прошло еще одно мероприятие одурманивания молодежи. Называется — просветительский марафон общества «Знание». Общества, которое стало еще одной карикатурной попыткой имитировать советские организации, эффективность которых не просто стремилась к нулю, а имела отрицательные последствия, воспитывая цинизм и двойное мышление. Как молодой лектор общества «Знание», читавший «гражданам алкоголикам, хулиганам и тунеядцам» лекции на тему «Правовые средства борьбы с алкоголизмом и пьянством», могу этот вывод подтвердить.

Так вот, в ходе марафона кто только не выступил перед в основном заведомо конформистской молодежью — и Лавров без галстука, и Песков без него же (он толковал про «идеальный шторм и момент истины», наступившие для России, и инсценировки украинцев в Буче), и Кадыров (вечерний «дон»), и Соловьев в чернорубашечном одеянии (надо, говорит, услышать «камертон нормальности» и… — «он (молодой патриот. — А.К.) встал, взял автомат и пошел»). Однако все равно лучше всех высказался бывший пионер, а ныне первый замглавы администрации президента-автократа: «Мир… поменялся на наших глазах необратимо. Нельзя подождать! Ну, а если подождать, то это означает, что этот новый мир просто будут формировать без нас с вами».

И это чистая правда! Новый мир действительно будут формировать без путинской России.