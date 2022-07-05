Приграничные села попали под обстрел в Брянской и Курской областях

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле сел Теткино и Попово-Лежачи. В населенных пунктах нет света, повреждены дома. По словам Старовойта, угроза еще не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стёкла, пострадали фасады. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже.

Алекандр Богомаз, губернатор Брянской области рассказал, что утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.