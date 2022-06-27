124-й день боев

В Кременчуге Полтавской области ракетный удар нанесли по торговому центру. Известно о двух погибших и 20 раненых.

Минобороны России признало удар по Киеву 26 июня, но целью якобы была не девятиэтажка, а завод «Артем». В жилой дом попала ракета ПВО. Западные политики осудили удар по Киеву, который произошел в тот же день, когда начался саммит G7 в Германии.

Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев с рабочим визитом. Она посетила Бучу, Ирпень и Бородянку.

«Мы потеряли дар речи из-за уровня насилия и разрушений, которые мы увидели. Это невообразимая трагедия, и мы от всего сердца желаем смелым самоотверженным людям мира, свободы и процветания и жизни по их собственному выбору», — написала Санду в Twitter.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, «у Украины и Молдовы есть угрозы, основанные на агрессии России». Поэтому страны должны выработать общие ответы на них. Помимо боев в Украине они обсудили проблемы Приднестровья, энергетическое сотрудничество. Молдова отправила в Украину отряд саперов.

«Коммерсант» сообщил, что власти ДНР одобрили запрос Марокко на общение с приговоренным к смертной казни Ибрагимом Саадуном. К нему приедут его родственники. При этом в ДНР говорят о том, что осужденные Саадун и британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин пока не подавали прошение о помиловании или апелляцию.

Приговор пленным иностранцам вынесли 9 июня. Их приговорили к смертной казни за наемничество, насильственный захват власти, совершение преступлений группой лиц, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

«Медиазона»* продолжает исследование мародерства среди российских военных. Журналисты выяснили, что в посылках через СДЭК отправляли в том числе военную технику, чтобы ускорить доставку.

Большую часть подозрительных посылок отправляли действующие российские военные, иногда один солдат брал на себя отправления для сослуживцев. Опрошенные военные утверждают, что отправляли домой личные вещи, в том числе зимнюю форму. Отправка сотен килограммов посылок продолжается и сейчас. Чаще всего их описывают как «личные вещи».

Разведка Британии считает, что основным направлением операции России остается Северодонецко-Лисичанский котел. За неделю участились и усилились обстрелы. Также российская армия пытается набрать обороты на северном Изюмском направлении. Украинские силы продолжают удерживать оборону на этом участке, эффективно используя лесистую местность.

В ближайшие недели российская кампания, скорее всего, будет все больше опираться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти наверняка уже начала развертывать.

Резерв боевой армии России по большей части состоит из резервистов-добровольцев, которые чаще всего используются для охраны тыла. В резерве также ветераны, служившие в регулярных вооруженных силах в последние пять лет. Несмотря на постоянную нехватку числа готовых к развертыванию резервистов для Украины, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации.

Институт изучения войны (ISW) пишет о том, что атака на Киев совпала с саммитом лидеров G7. Это первый такой крупный удар по столице Украины с конца апреля и, вероятно, является прямым ответом на обсуждение западными лидерами помощи Украине на продолжающемся саммите G7. В предыдущий раз обстрел Киева «совпал» с визитом Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По данным GeoConfirmed удары нанесли в непосредственной близости от завода «Артем», где производят ракеты класса «воздух-воздух», автоматизированные системы подготовки и обслуживания ракет с воздушным наведением, противотанковые управляемые ракеты и авиационное оборудование. Выпуск, вероятно, произошел с максимально возможной дальности, возможно, с юга Украины.

Кремль продолжает манипулировать российским законодательством для проведения «тайной мобилизации» для поддержки операций в Украине без проведения полной мобилизации. Госдума России планирует рассмотреть поправку к закону о военной службе, которая позволит военным чиновникам предлагать контракты молодым людям сразу после «достижения совершеннолетия» или окончания средней школы, тем самым обходя необходимость прохождения военной службы.

По данным украинской разведки, Кремль направил в бой 330 000 человек личного состава, что составляет более трети всех Вооруженных сил России.

Возможно, генерал-полковник Геннадий Жидко будет командовать российскими войсками в Украине. Он сидел рядом с министром обороны России Сергеем Шойгу во время инспекции российских сухопутных войск в Украине. Жидко заменит командующего ЮВО Александра Дворникова на посту главнокомандующего войсками в Украине.

Российские войска продолжали наступление на южную окраину Лисичанска и укрепили контроль над Северодонецком и прилегающими населенными пунктами. Россия проводит операции к востоку от Бахмута, безуспешные наземные атаки северо-западнее Славянска. Артиллерийские удары по украинским позициям на южном направлении усилились. Российские власти пытаются бороться с активностью украинских партизан на оккупированных территориях усилением мер фильтрации и похищением мирных жителей.

*«Медиазону» Минюст России признал «иностранным агентом».