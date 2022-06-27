Минобороны признало удар по Киеву

Минобороны России сообщило, что информация об ударах по гражданским объектам в Киеве вчера не соответствует действительности. По версии министерства, за жилой девятиэтажкой находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и снаряды для артиллерии.

Этот завод и был целью, сообщили в Минобороны, при этом удар наносят по нему второй раз: предыдущий был в апреле.

«Тогда украинские СМИ тоже говорили об ударе по жилому дому — абсолютно по той же схеме, что и в этот раз. Факты повреждений завода говорят о том, что удар был направлен именно на «Артем», а в девятиэтажку попала ракета ПВО, как это было, например, в Одессе или в Киеве», — написали в Минобороны.

Ракетный удар по Киеву нанесли вчера — в это же время начался саммит G7. В девятиэтажке пострадала россиянка.

По информации Reuters, президент США Джо Байден перед началом саммита G7 сказал, что обстрелы Киева — «еще один пример их (России) варварства».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Запад должен сохранять единство.

«Цена нашего отступления, уступки Путину, чтобы тот добился успеха и захватил значительную часть территории Украины и продолжал захват, будет гораздо, гораздо выше», — сказал он перед саммитом.

Посол США в Украине Бриджит Бринк оценила нападение на гражданских в Киеве в своем Twitter.

«Возмущена сегодняшними сообщениями о ракетных ударах по жилому дому и детскому саду в центре Киева. Поскольку Кремль продолжает неизбирательные нападения на гражданских, Украина, США и партнеры будут делать все возможное для привлечения к ответственности виновных в зверствах», — написала посол.

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт назвал обстрелы Киева «сознательной эскалацией со стороны России».

«Трудно воспринимать ракетные обстрелы жилых районов Киева в это утро как нечто другое, кроме сознательной эскалации со стороны России и сигнала для сегодняшнего саммита G7 в Эльмау», — отметил Бильдт в Twitter.

Полковник запаса Олег Жданов рассказал «УНИАН», что Россия не может серьезно продвинуться на линии фронта. Поэтому она наносит массированные артиллерийские удары, чтобы запугать всю страну.