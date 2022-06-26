Демократия и право на аборт

Верховный суд США 24 июня принял решение, отменяющее предыдущее решение суда 1973 г., известное как «Роу против Уэйда» (Roe v. Wade). То решение определило право на аборт как часть более фундаментального права человека на личную жизнь и тем запретило государственным органам принимать какие-либо законы, которые могли бы на это право посягать.

Решение американского суда вызвало бурную реакцию по всему миру и поток «сенсационных» заголовков — вплоть до «В США запретили аборты». Стоит разобраться, что произошло на самом деле и каковы могут быть последствия.

Для начала надо принять во внимание, что Верховный суд США свои законы не издает, а только может высказаться по поводу соответствия Конституции уже существующих законов, равно и решений судов. Принятое 24 июня решение пересматривает «Роу против Уэйда» на основании того, что оно «излишне широко» трактует право на личную жизнь. Шесть из девяти членов Верховного суда посчитали, что право на аборт не является правом, гарантированным Конституцией США. «Конституция не дает права на аборт, и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям», — говорится в заявлении консервативного судьи Бретта Кавано.

На практике это означает, что отныне законы, регулирующие предоставление права на аборт и сопряженные с этим юридические вопросы, могут принимать только штаты. Федеральное правительство от вмешательства отстранено.

Собственно, ситуация и ранее регулировалась законами штатов — за единственным ограничением, что ни один из них не мог принять закон, в принципе запрещающий аборты в течение первых двух триместров беременности. При этом законы очень разнились — что естественно для государства, которое построено на принципах реального федерализма, а не его симулякров.

В решении «Роу против Уэйда» уже была оговорка о том, что «право на аборт не является абсолютным и должно быть сбалансировано с интересами правительства по защите здоровья женщин и жизни ребенка». Она давала штатам простор для ограничения абортов в виде установления максимального срока для прерывания беременности, вводились дополнительные условия, в частности, обязательный период ожидания, необходимость согласия отца и другие.

Наконец, не во всех штатах расходы по операции могут быть оплачены медицинской страховкой, либо могут быть оплачены ею только частично. Стоимость операции в зависимости от штата и многих условий разнится, по статистике это от $800 до $3000, что может быть обременительно для людей с низким доходом.

АМЕРИКА «ПОСТ-РОУ»

После 1973 г. ни один штат не принимал законов, запрещающих аборты. Однако до сих пор в 14 штатах существуют такие законы, принятые еще до «Роу против Уэйда» — они не действовали, но и не были отменены. Теперь все они могут вступить в силу – и уже вступили автоматически в Луизиане, Кентукки и Южной Дакоте. В Арканзасе, Миссури и Оклахоме это вопрос юридической процедуры. (Впрочем, в некоторых штатах реально законы начнут действовать только после решений по искам, которые уже поданы в суды).

На очереди – Айдахо, Миссисипи, Северная Дакота, Теннесси, Техас, Юта и Вайоминг. Это не произойдет неизбежно, но существует большая вероятность, что и другие штаты с существующими запретами также введут их в действие. По оценкам экспертов, примерно 20 штатов собираются ввести запрет или новые ограничения на аборты, примерно столько же не будут ничего запрещать, ситуация в прочих десяти выяснится позднее.

Очевидным практическим результатом возвращения запретов 50-летней давности станет то, что женщине, проживающей в штате, где аборты запрещены, будет нужно отправиться для операции в другой штат. Юридических запретов на это нет.

Тем не менее это осложняет жизнь, ибо сама операция станет дороже, предложение услуг снизится, неизбежно возникнут очереди, ну и потребуется время для путешествий, что работающая женщина не всегда может себе позволить.

Как считает Ким Кимпорт из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, «у женщин из штатов, где аборты запрещены, возникнет необходимость выехать в другой штат, что скорее всего приведет к задержке в получении помощи вплоть до третьего триместра. В тех штатах, где аборты разрешены, женщины могут столкнуться со сложностями, поскольку приток пациенток из других штатов повысит спрос на медицинскую помощь».

Хуже того, возможны случаи, когда прерывание беременности необходимо по медицинским показаниям: среди них выкидыши, внематочная беременность, тяжелые осложнения беременности — и уже известны случаи, когда пациенткам было отказано в этом из-за юридической неясности, является ли процедура легальной (журнал Time описывает коллизии, возникшие в Техасе после принятия в сентябре закона, ограничивающего допустимый срок прерывания беременности).

Ну и наконец, если что-то запрещается законом, то за этим всегда следует появление нарушителей закона. Нарушители законов, ограничивающих право на аборт, и так не переводились. И не странно, что 75% таких уголовных дел было возбуждено против женщин-афроамериканок, которым сложнее найти средства на легальную медицинскую процедуру. Можно предположить, что таких станет больше.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Вопрос о праве на аборт уже много десятилетий является лакмусовой бумажкой для определения политических взглядов. Как показал опрос Гэллапа, 27% избирателей напрямую связывают свои предпочтения среди кандидатов в зависимости от их позиции по праву на аборт. Традиционно за него выступают демократические избиратели, против — консервативные республиканцы. Хотя ситуация, как всегда в Америке, никак не двухцветная: так, в республиканском штате Аляска аборты были разрешены и до 1973 г. С другой стороны, католики, традиционно поддерживающие демократов, часто выступают против абортов вообще.

Решение Верховного суда, действительно, не отражает общественного мнения: опрос Pew Research Center показал, что 61% американцев считают, что женщины должны иметь право на аборт, тогда как против выступают 37%.

Однако это в целом по стране, а в тех штатах, где аборты запрещены, ситуация ровно противоположная, и там запреты поддерживаются большинством. Таким образом, все снова упирается в главную проблему демократии: каким образом уравновесить право большинства на принятие решений по управлению обществом с бесспорным правом меньшинства и каждого иметь свои собственные права?

В условиях свободы для решения проблемы существуют методы гражданского общества. Сторонники права на аборт в США мобилизуются, идут кампании сбора денег для того, чтобы клиники, предоставлявшие услуги по прерыванию беременности там, где они теперь запрещены, могли «эмигрировать» в соседние штаты. Собираются деньги для НКО, которые организуют поездки из других штатов в клиники для операции. Наконец, среди прочих мер по борьбе с запретами — план сделать более доступным медикаментозное прерывание беременности. Решение Верховного суда это не запрещает, и по статистике почти в половине случаев для прерывания беременности в США использовался этот метод.

В целом за последние 30 лет число абортов в США постоянно снижалось. Пик абортов пришелся на 1980 год, когда на тысячу женщин детородного возраста (от 15 до 44 лет) приходилось в среднем около 29 абортов, однако к 2020 году этот показатель снизился до 13,5 (включая медикаментозные).

Президент Байден уже раскритиковал решение Верховного суда, назвав его трагической ошибкой. «Суд привел в качестве обоснования законы штата, криминализирующие аборты. Эти законы восходят к 1800-м годам — суд буквально возвращает Америку на 150 лет назад. Это печальный, на мой взгляд, день для страны», — сказал Байден.

По поводу 150 лет, возможно, и преувеличение. Если взять другой масштаб и отсчитать 100 лет назад, то тогда в Америке не только были запрещены аборты, но и действовал сухой закон. Так что прогресс индивидуальных свобод все же существует. Другое дело, что он двигается циклично, ну и главная беда — продолжительность этих циклов дольше, чем человеческая жизнь.

Те, кто родился в России, знают это лучше всех. Хочется пожелать американцам, чтобы они этого не узнали.