Две компании покинули российский рынок

Сегодня об уходе с российского рынка объявили американские компании Nike и Cisco.

Производитель одежды и обуви Nike сообщил на своем сайте, что ни ресурс, ни мобильное приложение больше не будут работать.

«Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются»,— добавили в компании. В России было 116 магазинов бренда.