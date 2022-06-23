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#Новости

Две компании покинули российский рынок

23.06.2022

О своем уходе объявили Nike и Cisco

Сегодня об уходе с российского рынка объявили американские компании Nike и Cisco. 

Производитель одежды и обуви Nike сообщил на своем сайте, что ни ресурс, ни мобильное приложение больше не будут работать.

«Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются»,— добавили в компании. В России было 116 магазинов бренда. 

Cisco занимается разработкой программного обеспечения и сетевого оборудования. Помимо российского рынка компания покинет и рынок Беларуси, сообщило агентство Reuters. Ранее компания приостановила бизнес в России из-за боев в Украине.

Ранее в этом месяце об уходе заявила компания IKEA. Предприятие уже начало поиски новых владельцев для всех четырех заводов. 

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