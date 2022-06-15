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#Новости

IKEA ищет владельцев для всех четырех заводов в России

15.06.2022

В компании заявили, что поставки сильно пострадали из-за боев в Украине

Сегодня в IKEA заявили о том, что делают следующий шаг к сворачиванию бизнеса в России и Беларуси. Сотрудников сократят, а для всех четырех заводов ищут новых покупателей. 

«Война в Украине уже оказала сильное влияние на жизни очень многих людей. Это человеческая трагедия, которая продолжает затрагивать людей и сообщества. Inter IKEA Group и Ingka Group объявили о приостановке деятельности IKEA в России и Беларуси из-за войны на Украине», — сообщила пресс-служба.

Несмотря на это, предприятие продолжало платить зарплату сотрудникам, гарантировало выплаты в течение полугода и льготы. Но обстоятельства не улучшились цепочки поставок по всему миру пострадали, поэтому в IKEA не видит возможностей возобновить работу в ближайшее время. 

Розничный бизнес останется остановленным, работников сократят. Для поддержки рабочего процесса будут распроданы все запасы товаров в России, и начнется процесс поиска новых владельцев для всех четырех заводов. Ввоз и вывоз товаров IKEA в  и из России и Белоруссии по-прежнему прекращен. Офисы закупок и логистики в Москве и Минске будут закрыты навсегда. 


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