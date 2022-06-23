Пожизненно осужденный в Украине российский солдат подал апелляцию

По информации издания «Ґрати», защита российского солдата Вадима Шиши Марина подала апелляцию на пожизненный приговор.

Как сообщил его адвокат Виктор Овсянников, апелляцию подали на прошлой неделе.

Пожизненный приговор Вадиму Шишимарину вынес 23 мая Соломенский районный суд Киева. Суд признал солдата виновным в нарушении законов и обычаев войны и убийстве пенсионера Александра Шепилова в селе Чупаховка Сумской области. Шишимарин вину признал, но говорил, что убивать мужчину не хотел. Защита просила более мягкого приговора, поскольку посчитала, что солдат выполнил приказ.