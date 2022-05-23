Российского военного приговорили к пожизненному сроку

В Соломенском суде сегодня вынесли приговор 21-летнему российскому солдату Вадиму Шишимарину. Его признали виновным в нарушении обычаев и законов войны, совмещенных с умышленным убийством гражданского в селе Чупаховка Сумской области 28 февраля. Шишимарин полностью признал вину. Суд удовлетворил требование прокурора и приговорил Шишимарина к пожизненному заключению, сообщает «Медиазона»*.

Рассмотрение дела против Шишимарина началось 13 мая. На заседании он полностью признал вину.

Как выяснилось на суде, Шишимарин пошел служить в армию, чтобы заработать: его зарплата была 500 долларов.

Во время учений, после которых началось вторжение в Украину, Шишимарин служил по контракту в четвертой танковой Кантемировской дивизии. На территории Украины колонну техники, в составе которой передвигался и Шишимарин, обстреляли 28 февраля.

Шишимарин и несколько других военных пытались скрыться. Для этого они угнали гражданский автомобиль, на котором заехали в село Чупаховка.

Шишимарин рассказывал на суде, что убивать 62-летнего Александра Шелипова он не хотел. Выстрелить в мужчину, который ехал на велосипеде, ему приказал старший по званию якобы для того, чтобы тот не выдал российских военных ВСУ. Шишимарин пытался выполнить приказ и выстрелили в мужчину короткой очередью. Александр Шелипов, согласно заключению экспертизы, погиб от ранений головы.





*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.

Фото: Татьна Козак, Грати