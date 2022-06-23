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#Новости

Навальный рассказал, с кем он сидит в ИК-6

23.06.2022

Его содержат в отряде с осужденными за убийства

Политик Алексей Навальный, которого в середине июня перевели в ИК-6 во Владимирской области, рассказал о том, с кем отбывает заключение. Он находится в «тюрьме в тюрьме» с осужденными за убийство. 

О том, что для Навального выстроили «тюрьму в тюрьме» рассказывала CNN  его дочь Дарья. Сам политик рассказал, что в этом отдельном отряде, полностью изолированном от остальной ИК, «совершенно безумный и маловыносимый режим». 

Почти все заключенные осуждены за убийство с «огромными» сроками заключения — до 20 лет. 

«Зэки хорошие. Спокойные такие, доброжелательные. Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось», — рассказал политик. — «С людьми, у которых долгие сроки, проще сидеть. Суеты всякой меньше, мелких конфликтов. Хотя, конечно, они очень-очень зависимы от администрации. Если срок «пятнашка», то УДО, которое скинет 5 лет, — жизненный приоритет».



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