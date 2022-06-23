Навальный рассказал, с кем он сидит в ИК-6

Политик Алексей Навальный, которого в середине июня перевели в ИК-6 во Владимирской области, рассказал о том, с кем отбывает заключение. Он находится в «тюрьме в тюрьме» с осужденными за убийство.

О том, что для Навального выстроили «тюрьму в тюрьме» рассказывала CNN его дочь Дарья. Сам политик рассказал, что в этом отдельном отряде, полностью изолированном от остальной ИК, «совершенно безумный и маловыносимый режим».

Почти все заключенные осуждены за убийство с «огромными» сроками заключения — до 20 лет.

«Зэки хорошие. Спокойные такие, доброжелательные. Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось», — рассказал политик. — «С людьми, у которых долгие сроки, проще сидеть. Суеты всякой меньше, мелких конфликтов. Хотя, конечно, они очень-очень зависимы от администрации. Если срок «пятнашка», то УДО, которое скинет 5 лет, — жизненный приоритет».