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#Новости

CNN: дочь Навального рассказала о состоянии отца в тюрьме

21.06.2022

Для политика создали тюрьму в тюрьме

Дочь Алексея Навального Дарья рассказала  CNN об условиях содержания отца в колонии. По ее словам, его всячески отгородили от мира, не дают общаться ни с кем и буквально создали тюрьму в тюрьме. 

Дарья Навальная рассказала, что отца перевели в колонию строгого режима без ведома родственников. Это произошло 14 июня. Сейчас в ИК-6 «Мелехово» во Владимирской области для него построили тюрьму в тюрьме и создали условия, которые нельзя назвать иначе как психологическая пытка.

«На территории отгородили отдельный барак, построив тюрьму внутри тюрьмы, чтобы он не мог говорить публично и чтобы изолировать его от какой-либо информации. Его никуда не выпускают, людям не разрешают общаться с ним», — рассказала Навальная.

Соратница Навального Мария Певчих сообщала, что ранее из колонии «Мелехово» приходили свидетельства о множественных случаях пыток и убийств заключенных. О пытках в ИК-6 сообщали и правозащитники Gulagu.Net. 

«Жизнь Навального находится в постоянной опасности, поскольку он остается под стражей у тех же людей, которые ранее пытались его убить», — писала Певчих в Twitter.


Фото: GETTY IMAGES

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