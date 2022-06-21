CNN: дочь Навального рассказала о состоянии отца в тюрьме

Дочь Алексея Навального Дарья рассказала CNN об условиях содержания отца в колонии. По ее словам, его всячески отгородили от мира, не дают общаться ни с кем и буквально создали тюрьму в тюрьме.

Дарья Навальная рассказала, что отца перевели в колонию строгого режима без ведома родственников. Это произошло 14 июня. Сейчас в ИК-6 «Мелехово» во Владимирской области для него построили тюрьму в тюрьме и создали условия, которые нельзя назвать иначе как психологическая пытка.

«На территории отгородили отдельный барак, построив тюрьму внутри тюрьмы, чтобы он не мог говорить публично и чтобы изолировать его от какой-либо информации. Его никуда не выпускают, людям не разрешают общаться с ним», — рассказала Навальная.

Соратница Навального Мария Певчих сообщала, что ранее из колонии «Мелехово» приходили свидетельства о множественных случаях пыток и убийств заключенных. О пытках в ИК-6 сообщали и правозащитники Gulagu.Net.

«Жизнь Навального находится в постоянной опасности, поскольку он остается под стражей у тех же людей, которые ранее пытались его убить», — писала Певчих в Twitter.

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