Reuters: правительству Болгарии вынесли вотум недоверия

Агентство Reuters сообщило, что вчера парламент Болгарии получил вотум недоверия. Экс-премьер-министр Кирил Петков обвинил в своем уходе с поста трех политиков и посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову, пишет «Коммерсант».

«Для меня было честью возглавить правительство, свергнутое Борисовым, Пеевски, Трифоновым и Митрофановой. И однажды у нас будет Болгария без людей, правящих из тени, без мафии, нормальная страна, успешная европейская страна. Спасибо», — сказал Петков.

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на такое заявление.

«В списке виновных в поражении Петкова не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Видимо, устал — заговаривается», — определила Захарова.

Депутаты от оппозиции свергли правительство и премьер-министра Кирила Петкова, пришедших к власти шесть месяцев назад: голосование показало 123 голоса против 116. Разногласия начались из-за споров о бюджетных расходах и о том, должна ли Болгария разблокировать вступление Северной Македонии в ЕС.

Кирил Петков занимал жесткую по отношению к России позицию. Оппозиция обвинила правительство в неспособности проводить фискальную и экономическую политику для сдерживания растущей инфляции.

Теперь в Болгарии могут пройти четвертые выборы с апреля 2021 года. Это поставит под угрозу миллионы евро из фондов восстановления ЕС и планы страны перейти на евро в 2024 году.

С начала боев в Украине Петков занимал твердую проевропейскую и пронатовскую позицию. В феврале он уволил своего министра обороны за то, что тот отказался назвать российское вторжение в Украину «войной», а также поддержал санкции ЕС против Москвы и согласился отремонтировать тяжелую военную технику из Украины, но не стал поставлять оружие Киеву. Оппозиция обвинила Петкова в игнорировании интересов Болгарии и поддержке заявки Северной Македонии на вступление в ЕС, на которое Болгария наложила вето. По поводу Северной Македонии Петков предлагал поставить вопрос на голосование.

Президент Румен Радев обязан назначить выборы в течение двух месяцев и назначить временную администрацию, если Петкову не удастся собрать большинство для нового кабинета и если две другие партии в парламенте не смогут сформировать правительство.

Движение против правящей коалиции было предложено партией ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, которая, вероятно, выиграет от новых выборов вместе с пророссийскими партиями.