Путин подписал указ о выплате госдолга в рублях

Президент России Владимир Путин 22 июня подписал указ о «временном порядке» оплаты госдолга. Теперь его можно будет платить в рублях, без учета валюты ценных бумаг.

После начала боев в Украине США и ЕС ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Замороженными оказались в том числе активы российского ЦБ, под санкции попал Национальный расчетный депозитарий. Минфин США в конце марта не продлил лицензию нескольким банкам, которые продолжали принимать платежи России по госдолгу из замороженных резервов. Первый неплатеж по иностранным облигациям был зафиксирован 2 июня — речь шла о процентах по суверенным облигациям.

Как писал Reuters, сейчас растут опасения по поводу того, что Москва столкнулась с риском первого за несколько десятилетий дефолта.