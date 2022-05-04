Bloomberg: Россия пока избежала дефолта

По информации Bloomberg, последний долларовый платеж России по евробондам на 650 млн долларов прошел всего за 11 часов до окончания льготного периода. Благодаря внутренним долларовым резервам России пока удалось избежать дефолта.

Однако в течение нескольких недель страна может столкнуться с трудностями. Сейчас, несмотря на санкции и длительность транзакций, деньги проходят: об этом заявили три инвестора.

После заморозки российских долларовых резервов в США, была попытка провести платежи в рублях. Но это сочли нарушением контракта. Сейчас остается угроза ужесточения санкций в отношении России. США могут ограничить оплату по льготному периоду. Сейчас последний срок для выплат по льготному периоду истекает 25 мая, но Казначейство США может урезать его. Следующие платежи по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая

Сам по себе дефолт, добавляют в агентстве, не сильно изменит положение России. Уже сейчас страна – политический и экономический изгой в большей части западного мира.

«Россия делает все, чтобы погасить свой внешний долг, даже несмотря на то, что OFAC ужесточает каналы платежей», — сказал Гийом Треска, старший стратег Generali Insurance Asset Management по развивающимся рынкам. «Поэтому очевидно, что Россия действительно готова платить, даже если это сложно с технической точки зрения».