119-й день боев: главное

В Херсонской области совершено покушение на пророссийского главу Чернобаевки Юрия Турулева. Как пишет РИА Новости, он получил легкие осколочные ранения.

Взрыв произошел утром на улице, пока Турлаев ехал на работу. Взрывное устройство находилось в траве у оживленного перекрестка, под забором жилого дома. Несколько близлежащих строений были повреждены, больше никто не пострадал.

После обстрелов 21 июня в Харьковской области погибли 15 мирных жителей, 16 были ранены. Власти региона сообщили, что массированный обстрел вели по жилым кварталам. Военных объектов там не было, добавили в администрации.

В Ростовской области после атаки беспилотника произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. По словам очевидцев, беспилотник врезался в одно из строений, после чего произошел пожар. Пострадавших в происшествии нет.

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что «Азовсталь» в дальнейшем должна продолжить работу. Как пишет РИА Новости, он также оценил затраты на восстановление Мариуполя как «достаточно большие». По его словам, все здания уже обследованы, есть план, что будут сносить, а что — ремонтировать. Жилые районы в городе уже начали строить, добавил вице-премьер. К 2035 году, завил он, в городе будут жить 500 тысяч человек.

Разведка Британии сообщает, что бои возле Северодонецка продолжаются. Россия стремится охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге. Также спецслужбы сообщают, что российские резервные подразделения готовятся к переброске на Донбасс.

Донецкая народная республика (ДНР) сообщила, что на 16 июня с начала 2022 года погибли 2128 военнослужащих и 8897 получили ранения. Это около 55% первоначальной численности «армии ДНР», что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Также высока вероятность того, что силы ДНР оснащены устаревшим вооружением и техникой.

Институт изучения войны (ISW) считает, что сейчас Кремль занят радикальной перестановкой командной структуры войск в Украине. Это может свидетельствовать о чистках в рядах офицеров, обвиняемых в неудачах на фронтах.

Несколько российских СМИ подтвердили, что нынешний начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский заменит нынешнего командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Помимо этого есть противоречивые заявления о замене нынешнего командующего Южным военным округом и главного командующего российским вторжением в Украину генерала армии Александра Дворникова. Разные источники полагают, что Дворникова заменит генерал армии Сергей Суровикин. Журналисты-расследователи из Bellingcat* сообщали, что президент России Владимир Путин планировал заменить Дворникова на посту командующего войсками из-за чрезмерного пьянства и недоверия со стороны российских сил.

Аналитики не могут пока точно подтвердить эту информацию. Но определенно одно: назначение и замена командующих Южным военным округом в разгар крупных боевых действий — радикальный шаг, говорящий о серьезном кризисе в российском высшем командовании и, возможно, о чистке со стороны Кремля. Такие шаги нельзя оценить как результат успешных действий.

Семьи выживших срочников с крейсера «Москва» призывают не отправлять их в Украину. По данным «Новой газеты. Европа» обращение подписали родители 49 призывников экипажа «Москвы». Они требуют немедленно прекратить командировку.

Русская служба BBC сообщила 20 июня, что новобранцы из России проходят подготовку всего от 3 до 7 дней, прежде чем их отправят на «самые активные участки фронта». Основной ударной силой России стали наемники группы «Вагнера». При этом судимости и другие ограничения больше не становятся препятствиями для набора в ряды ЧВК. Украинский Генштаб сообщал также, что российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) вынуждены набирать офицеров запаса по краткосрочным трехмесячным контрактам из-за значительных потерь офицерского состава, а Минобороны России предлагает оплатить кредиты и долги добровольцев для привлечения новобранцев.

*Bellingcat внесен в России в реестр «иностранных агентов».