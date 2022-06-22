В Ростовской области подтвердили удар беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу

В Ростовской области в Красносулинском районе утром произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Пострадавших и погибших нет, сообщили в МЧС по региону. На предприятии подтвердили, что причиной пожара был удар с беспилотника.

По данным МЧС, сейчас пожар ликвидирован, точные причины выясняют.

Информацию о том, что пожар начался после полета беспилотника, сообщали очевидцы. Как пишет 161.ru, на предприятии подтвердили удар с двух беспилотников. Один из аппаратов врезался в теплообменник. Завод находится в нескольких километрах от российско-украинской границы.

По данным Forbes, владельцем завода был глава агрохолдинга «Юг Руси» Сергей Кислов. Но в 2018 году нефтяные активы приобрела жена украинского политика Виктора Медведчука — Оксана Марченко. С весны 2021 завод отошел подрядчику «Газпрома» «Петону». В феврале 2021 предприятие попало под санкции Украины якобы из-за того, что поставляло топливо в Донбасс.

Фото: МЧС по Ростовской области