Финляндия и Швеция не добились прогресса на переговорах с Турцией

«Коммерсант» пишет, что ни Швеция, ни Финляндия не добились успехов в переговорах с Турцией, которая заблокировала заявки стран о вступлении в НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что готов представить доказательства поддержки скандинавами террористов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что страна вряд ли вступит в НАТО раньше сентября. На пресс-конференции в Хельсинки он сказал, что встреча не имела прогресса, однако то, что дискуссия началась, он оценил положительно.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае. Но Турция отклонила их рассмотрение, выдвинув несколько требований. Одно из главных — прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана, которую в Турции называют террористической. Эрдоган на следующей неделе на саммите НАТО в Мадриде готовится обнародовать документы, доказывающие, что кандидаты на вступление в альянс активно поддерживали курдские группировки в Сирии и даже поставляли им вооружение.

Переговоры между турецкой, шведской и финской делегациями прошли в Брюсселе в понедельник. Разговор длился около 5 часов. По словам советника президента Финляндии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петри Хаккарайнен, стороны планируют продолжить обсуждение как можно скорее.

Политический аналитик из Турции, член международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем считает, что до мадридского саммита не удастся урегулировать претензии Анкары к Швеции и Финляндии.

«Снять санкции на поставки оружия Швеция и Финляндия, скорее всего, готовы, а вот с выдачей курдских боевиков, которые нашли убежище на севере Европы, будут проблемы», — считает политолог.

Директор российского Центра изучения новой Турции Амур Гаджиев также считает, что быстро Анкара на уступки не пойдет, а на саммите в Мадриде, вероятнее всего, только очертить рамки будущего соглашения.