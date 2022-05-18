Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Немецкое новостное агентство DPA сообщает, что Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. По данным источников Financial Times, Анкара потребовала от Швеции экстрадиции 30 обвиняемых в терроризме.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники в турецком правительстве сообщил, что Турция выделила несколько позиций, которые должны быть удовлетворены. Тогда блокировать расширение Альянса она не будет. Среди требований — признание Рабочей партии Курдистана террористической, в том числе отделений в Сирии. Также Анкара планирует вернуться в военные проекты Альянса, отменить ограничения на поставки оружия, которое действует с 2019 года из-за закупки российского вооружения. Дружба Эрдогана с Путиным, по словам чиновников, не влияет на решения Турции по расширению НАТО.

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО из соображений собственной безопасности после начала боев в Украине. Заявку они подали одновременно сегодня утром.

Российские официальные лица на разных уровнях обещали ответить на расширение НАТО: благодаря Финляндии российская граница с Альянсом увеличится на 1300 километров.