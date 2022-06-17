Алексей Миллер, он же «Владение-В»

Новое сенсационное расследование ФБК – готовый сценарий для блокбастера из серии 007. Там есть все, что должно быть в триллере: шпионы, чемоданы с деньгами, дворцы, пляжи, красивые женщины и плохие парни, очень много плохих парней.

Герой триллера – серенький человечек, который в звездный час своей жизни пришел с должности младшего научного сотрудника заурядного НИИ в петербургскую мэрию. Там Алексей Миллер занял место рядом с кабинетом главы комитета мэрии по внешним связям, имя которого в то время никому ничего не говорило – разве что только депутатам Ленсовета, занимавшимися расследованием его сомнительных экспортных схем. Официально Миллер считался его заместителем, но реальной должностью было «кассир».

Как рассказал позднее один из петербургских предпринимателей, за любое разрешение от «господина, разительно похожего на президента РФ Путина» надо было платить, сделка и сумма обговаривались в письменном виде на бумажке, после чего деньги требовалось занести Миллеру.

После того, как «господин, разительно похожий на президента РФ Путина» переехал в Кремль, за ним в Москву улетел и Миллер. И уже в 2001 г. Путин представил Миллера как председателя правления самой крупной госкорпорации России ПАО «Газпром». Никакого отношения к отрасли и знаний Миллер никогда не имел, но они ему и не требовались – в «Газпром» Миллера брали на ту же должность «кассира». После этого с «Газпромом» начали происходить чудеса.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

«Газпром» сразу потерял многих своих акционеров из числа бывшего руководства, включая бывшего главу Рэма Вяхирева и бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина. За этим последовало сложная последовательность операций, в ходе которых «Газпром» начал терять и свои активы.

Как считают в ФБК, «в 2008 г. в «Газпроме» решили, что им больше не нужны их пять строительных подрядных фирм, они отвлекают от основного бизнеса. Эти активы по стартовой цене в 8 млрд руб. скупил дзюдоист Ротенберг. Из них он собрал «Стройгазмонтаж» — чуть ли не главного подрядчика «Газпрома». Заработал кучу денег. А в 2019 г. Ротенберг продал фирму обратно «Газпрому», но уже за 75 млрд руб».

Точно по такой же схеме «купил у «Газпрома»– «Газпрому» продал» на сделке с компанией «Стройтрансгаз» обогатился Геннадий Тимченко. Алишер Усманов, как человек простой, не стал особо крутить: его «Газпроминвестхолдинг» сначала скупил металлургические активы на деньги самого Газпрома, а через пару лет продал их лично Усманову.

«Роман Абрамович провернул, наверное, вообще самую вопиющую коррупционную сделку за всю историю компании. В 1995 г. он купил «Сибнефть» на залоговых аукционах за $100 млн, а в 2005 г. продал обратно «Газпрому» за $13 млрд.»

Так Абрамович и Путин ответили сразу на оба вековых вопроса: «Кому на Руси жить хорошо?» и «Кто виноват?».

Кроме того, по мелочи от «Газпрома» стали кормиться многочисленные члены «питерской команды» и родственники Путина, которых у него с каждым годом обнаруживается все больше.

Даже своих двоюродных племянников Путин обогатил за счет Газпрома. Одного из них, Михаила Путина, он устроил заместителем Миллера, а другому, Михаилу Шеломову, досталось акций Газпрома на 8 млрд рублей.

«Газпром» необычайно щедр и в отношении старых друзей Путина – таких, как бывший офицер «Штази» Маттиас Варнинг, который, подобно Путину, после краха коммунизма переквалифицировался из шпионов в «управдомы», в смысле, бизнесмены и управляет компанией Nord Stream AG.

Официальная зарплата Героя труда Российской Федерации Алексея Миллера на всех постах – примерно два млрд руб. в год. Как становится ясно из расследования ФБК, это, вероятно, лишь малая толика результатов его геройского труда.

ФБК показывает прочее: там мелькают Майбахи, Ламборгини, яхты, многоэтажные квартиры в центре Москвы, виллы на черноморском побережье, виллы на Красной поляне, в Крыму и еще виллы членов большой семьи Миллера.

«Эти люди просто никто. Абсолютно бесполезные, бесталанные проворовавшиеся жулики. Но именно им сейчас принадлежит Россия».



Жемчужина владений Миллера – дворец с территорией в 15 га, которая даже на официальной кадастровой карте именуется «Миллергоф». Только там Миллер не живет. После того, как еще в 2009 г. дворец попал в соцсети и расследования прессы, он стал чем-то Миллеру не мил и не используется по назначению. Зато там снимаются шоу телекомпании ТНТ, принадлежащей – сюрприз – «Газпром-медиа» (и, по теории, ТНТ оплачивает аренду).

Как утверждает ФБК, Миллер живет в другом месте в поселке Гринфилд в Подмосковье. Там стоит великолепный трехэтажный дворец площадью 8502 кв. м и есть все-все. Пять спален (одна площадью 320 кв. м), залы, двухэтажный гостевой дом, 30-метровый бассейн, боулинг, помещение для мини-гольфа, оранжерея, вертолетная площадка, конюшни и – конечно, как же без скреп? – еще и часовня.

Самое красивое помещение – выставочный зал для подарков площадью 300 кв. м с копией античной статуи в центре, украшенный венецианской штукатуркой и позолоченным деревом.

КТО ХОЗЯИН?

Неизвестно кто. Ну, по крайней мере, официально. ФБК проделал сложную работу по распутыванию цепочек платежей, связей одних офшорных компаний с другими – и по сравнению с этим, любая интрига Ле Карре просто детская игра.

Там десятки людей, многие из которых довольно странные – вроде молодого человека из села в Житомирской области, ранее занимавшегося продажей акций МММ и ныне владеющего собственностью на сотни миллионов долларов. Там его дядя – бывший полковник КГБ. Официальная жена Миллера Ирина, фактическая жена – и бывшая глава протокола Путина – Марина Ентальцева, дети, зятья, кипрский офшор «Владение-В» и его «сестра» сейшельской офшор «Валента», прочие офшоры.

«Миллергоф» записан на ООО «Всенародный Фермерский Центр». Эта фирма принадлежит кипрскому офшору «Риденси», который, в свою очередь, принадлежит офшору с Сейшел «Валента». Дальше владельцев официально установить невозможно.

«Мы с вами обнаруживаем четкий поток денег от «Газпрома». Цепочку, по которой деньги госкомпании через несколько офшоров попадают прямиком в карман Миллеру».

Что ФБК не обнаружил – это сколько «кассир» из «Газпрома» передает своему боссу, человеку, который сделал его жизнь счастливой. Чего еще не хватает в блокбастере от ФБК – это обязательного элемента любого блокбастера, погони.

Никто не гонится ни за кем. Люди спокойно живут, проводят время в своих дворцах, на виллах и пляжах, катаются на Майбахах и лошадях и при случае разъясняют прогнившему Западу наши традиционные ценности.

Поэтому у блокбастера нет и хэппи-энда. Остается только надеяться, что когда-нибудь он случится.