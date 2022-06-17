ЕСПЧ потребовал от России гарантировать неисполнение смертного приговора в ДНР

По решению ЕСПЧ, России необходимо гарантировать неисполнение смертного приговора, которые вынесли в ДНР гражданину Марокко Саадуну Брагиму. Как пишет DW*, Россия также должна обеспечить ему достойное условия содержание и доступ к медпомощи.

Украина, добавили в ЕСПЧ, также должна обеспечить соблюдение основных прав и свобод для пленного, «насколько это возможно».

Информацию об исполнении предписаний ЕСПЧ Россия и Украина должны предоставить в течение двух недель.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни троих пленных, воевавших на стороне Украины. Двое из них — британцы, а один из Марокко. Они попали в плен под Мариуполем. Суд признал их виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти организованной группой и обучении терроризму. Приговор можно обжаловать в течение месяца.

*DW Минюст России признал иностранным агентом.