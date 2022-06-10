107-й день боев: главное

Русская служба ВВС совместно с «Медиазоной»* и волонтерами подтвердили гибель 3502 российских солдат в Украине. При этом не обо всех смертях сообщалось публично: некоторые свидетельства находят только на кладбищах. При этом на 14 погостах в городах и селах России о гибели военных, чьи могилы удалось найти, не сообщалось в 30% – 100% случаев.

Пропавшие без вести российские военные не вошли в эту статистику. Даже примерно установить их число невозможно. Также нет сведений о вступивших в армию жителях самопровозглашенных республик Донбасса.

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на смертный приговор для троих иностранцев, оказавшихся в плену. По ее мнению, Шон Пиннер, Эйден Эслин и Брагим Саадун не военнопленные, а наемники. И по совокупности преступлений, по законам ДНР, их приговорили к смертной казни.

«Наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — сказала Захарова.

Британия, по словам Захаровой, не интересовалась до этого судьбой своих граждан, в МИД обращений не поступало, также, как и в ДНР. Сейчас, заключила Захарова, власти пытаются громкими заявлениями «оправдаться».

Глава британского МИД Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен назвали осужденных военнопленными. А значит, к ним должны применяться положения Женевской конвенции.

ЕС направил 7,25 млн евро на поддержку расследования российских военных преступлений в Украине, сообщили в Telegram-канале «ЕС в России».

«Новый проект по поддержке следственного потенциала Международного уголовного суда (МУС) реализуется в рамках инициатив ЕС по борьбе с безнаказанностью за международные преступления во всем мире. Он поможет МУС расширить свои следственные возможности для реагирования на продолжающиеся расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине», — рассказали в ЕС.

Взрыв прогремел сегодня у здания администрации главы ДНР Дениса Пушилина, пишет РИА Новости. Пострадавших нет. По словам очевидцев, взорвались два снаряда, один из которых попал в верхний этаж жилого дома. ДНР обвинила во взрыве «украинских силовиков», которые «целенаправленно били кассетным боеприпасом по зданию администрации».

По данным разведки Британии, в Мариуполе может произойти вспышка холеры. Единичные случаи уже регистрировались ранее, но сейчас это может серьезно ухудшить ситуацию.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом