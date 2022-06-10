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#Новости

Британская разведка: в Мариуполе может произойти вспышка холеры

10.06.2022

Спецслужбы добавляют, что это серьезно ухудшит ситуацию

Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет разведки. Спецслужба сообщает, что Россия изо всех сил пытается предоставлять населению общественные услуги на занятых территориях. При этом есть перебои с питьевой водой, связью и интернетом. По всей видимости в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи были зарегистрированы с мая. Крупная эпидемия холеры была в Украине в 1995 году, с тех пор наблюдались только небольшие вспышки, чаще — на побережье Азовского моря, включая Мариуполь. Медицинские службы в городе близки к коллапсу, а новая вспышка заболеваемости еще больше усугубит ситуацию.

Бои продолжаются в районе Северодонецка. Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.



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