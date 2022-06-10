Британская разведка: в Мариуполе может произойти вспышка холеры

Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет разведки. Спецслужба сообщает, что Россия изо всех сил пытается предоставлять населению общественные услуги на занятых территориях. При этом есть перебои с питьевой водой, связью и интернетом. По всей видимости в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи были зарегистрированы с мая. Крупная эпидемия холеры была в Украине в 1995 году, с тех пор наблюдались только небольшие вспышки, чаще — на побережье Азовского моря, включая Мариуполь. Медицинские службы в городе близки к коллапсу, а новая вспышка заболеваемости еще больше усугубит ситуацию.

Бои продолжаются в районе Северодонецка. Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.