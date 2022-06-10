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#Новости

Госсекретарь США осудил приговор иностранным пленникам в ДНР

10.06.2022

Вчера Верховный суд ДНР приговорил двух британцев и марокканца к смертной казни

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на приговор трем иностранным солдатам, которые сражались на стороне Украины и попали в плен. 

«Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и его решениях в отношении законных комбатантов, служащих в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным»‎, — написал Блинкен в Twitter.

Вчера приговор осудила и глава британского МИД Лиз Трасс. По ее словам, в отношении осужденных должны были применяться нормы Женевской конвенции.

Двоих британцев — Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также жителя Марокко Брагима Саадуна осудили вчера в ДНР. Они попали в плен в Мариуполе. 



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