106-й день боев: главное

- Пленным участникам обороны Мариуполя британцам Шону Пиньеру и Эйдену Эслину, а также американцу Ибрагиму Сауну вынесли смертный приговор в ДНР. Верховный суд непризнанной республики постановил, что они виновны в наемничестве, попытке насильственного захвата власти организованной группой и обучались терроризму.
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ВСУ заявили, что Житомирскую область обстреляли с территории Беларуси.
Атаку вели российские самолеты, пишет «Вот Так». Об этом рассказал замначальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.
При этом он сказал, что наступательные группировки за рубежом не созданы. Российские самолеты взлетели с территории Беларуси — из Мозыря и Барановичей.
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Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские силы усиливают использование психологических и информационных операций, чтобы подорвать боевой дух украинских солдат. О снижении боевого духа пишет и The Independent: по данным разведслужб Украины и Британии, впервые с начала боев участились случаи дезертирства.
Институт изучения войны также указывает, что российские силы рассылают сообщения с угрозами на личные устройства украинских военнослужащих, призывая их изменить служебной присяге, сложить оружие, сдаться или перейти на сторону России. Рассылка ведется по СМС и в популярных мессенджерах. Солдатам угрожают и тем, что нанесут вред их семьям.
Россия снова испытывает проблемы с формированием вооруженных сил. В Крыму фальсифицируют результаты медосмотров призывников, добавляют в ISW. На Донбассе принудительная мобилизация вызывает социальную напряженность.
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Разведка Британии сообщает, что бои в северодонецком котле продолжаются. Россия активизировала свои усилия по продвижению южнее Изюма. Это направление застопорилось с апреля. При этом подразделения России остаются недоукомплектованными.
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В Харькове после ночного обстрела погибли двое мирных жителей. Пожары были в кафе, школьной библиотеке и продуктовом магазине. Минобороны России заявило, что целью высокоточных ракет был бронетанковый завод, где ВСУ ремонтировало технику.
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The Independent пишет, что украинские войска серьезно уступают российским. По артиллерии у российских военных в 20 раз больше орудий и в 40 — боеприпасов. Радиус запуска у украинских войск в 12 раз меньше, чем у российских.