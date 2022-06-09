106-й день боев: главное

Пленным участникам обороны Мариуполя британцам Шону Пиньеру и Эйдену Эслину, а также американцу Ибрагиму Сауну вынесли смертный приговор в ДНР. Верховный суд непризнанной республики постановил, что они виновны в наемничестве, попытке насильственного захвата власти организованной группой и обучались терроризму. Приговор можно обжаловать в течение месяца. Ранее МИД Британии заявил, что с пленными, у которых есть фотографии вступления в ряды ВСУ и принесения присяги, должны обращаться как с военнопленными.

Приговор можно обжаловать в течение месяца. Ранее МИД Британии заявил, что с пленными, у которых есть фотографии вступления в ряды ВСУ и принесения присяги, должны обращаться как с военнопленными.

ВСУ заявили, что Житомирскую область обстреляли с территории Беларуси.

Атаку вели российские самолеты, пишет «Вот Так». Об этом рассказал замначальника Генштаба ВСУ Алексей Громов.

При этом он сказал, что наступательные группировки за рубежом не созданы. Российские самолеты взлетели с территории Беларуси — из Мозыря и Барановичей.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские силы усиливают использование психологических и информационных операций, чтобы подорвать боевой дух украинских солдат. О снижении боевого духа пишет и The Independent: по данным разведслужб Украины и Британии, впервые с начала боев участились случаи дезертирства.

Институт изучения войны также указывает, что российские силы рассылают сообщения с угрозами на личные устройства украинских военнослужащих, призывая их изменить служебной присяге, сложить оружие, сдаться или перейти на сторону России. Рассылка ведется по СМС и в популярных мессенджерах. Солдатам угрожают и тем, что нанесут вред их семьям.

Россия снова испытывает проблемы с формированием вооруженных сил. В Крыму фальсифицируют результаты медосмотров призывников, добавляют в ISW. На Донбассе принудительная мобилизация вызывает социальную напряженность.