РБК: из Западного военного округа отправили в Украину не менее 600 срочников

Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил в Совете Федерации о том, что в Украину отправили около 600 солдат-срочников. К ответственности привлекли «порядка 12 офицеров», пишет РБК.

По данным Егиева, все срочники были в кратчайшие сроки возвращены домой. О том, были ли среди них раненые или погибшие, он не сообщил.