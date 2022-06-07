Close

#Новости

РБК: из Западного военного округа отправили в Украину не менее 600 срочников

07.06.2022

Наказание за это понесли 12 офицеров

Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил в Совете Федерации о том, что в Украину отправили около 600 солдат-срочников. К ответственности привлекли «порядка 12 офицеров», пишет РБК. 

По данным Егиева, все срочники были в кратчайшие сроки возвращены домой. О том, были ли среди них раненые или погибшие, он не сообщил. 

С начала боев в Украине Минобороны сообщало, что срочники к «спецоперации» не привлекались. После обращений родственников, сообщений о погибших солдатах выяснилось, что солдаты срочной службы в Украине были. Президент России Владимир Путин потребовал не допустить их участия в конфликте.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.