Reuters: зять Ельцина покинул пост советника Путина

Reuters со ссылкой на два источника среди знакомых Валентина Юмашева сообщил о его уходе с поста советника президента России Владимира Путина. Когда-то именно Юмашев помог ему прийти к власти: его уход оценивают как потерю последней связи путинской администрации с правлением Ельцина, периодом либеральных реформ и открытости России по отношению к Западу.

По словам Людмилы Телень, первого заместителя исполнительного директора фонда «Президентский центр Бориса Ельцина», где Юмашев был членом попечительского совета, от должности советника Кремля Юмашев отказался по своей инициативе еще в апреле. Второй источник анонимно подтвердил эту информацию. РБК сообщает, что информацию о своем уходе подтвердил еще один источник, который отметил, что это была символическая должность.

Валентин Юмашев начал политическую карьеру почти случайно, пишет Forbes. В конце 80-х он снимал фильм о Борисе Ельцине, потом стал редактором его книги. С 1996 года, после победы Ельцина на выборах, он работал в администрации президента: сначала советником, а потом и руководителем. В 1996 году Путин получил административную должность в Кремле. После именно его Ельцин выбрал преемником, а сам Юмашев участвовал приходе Путина к власти. В одном из интервью он говорил, что в Путине Ельцин видел представителя нового, не советского поколения, продолжателя либеральных реформ.

Хотя политика Путина на протяжении многих лет расходилась с ценностями, которые отстаивал Ельцин, российский лидер сохранил связи с бывшей первой семьей. В январе 2020 года, как сообщает сайт Кремля, Путин посетил дочь Ельцина Татьяну у нее дома, чтобы поздравить ее с днем ​​рождения.

Взрослая дочь Валентина Юмашева и дочери Ельцина Татьяны Мария разместила в своем аккаунте в Instagram 24 февраля изображение украинского флага, надпись «Нет войне» и смайлик с разбитым сердцем.

После начала боев в Украине 24 февраля 2022 года из России уехал еще один политик эпохи Ельцина Анатолий Чубайс. В мае подал в отставку дипломат российской миссии при ООН Борис Бондарев.