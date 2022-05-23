Борис Бондарев, советник России при ООН в Женеве подал в отставку. Он проработал в этой должности 17 лет.

В своем обращении он сказал, что ему никогда не было так стыдно за свою страну, как из-за боев в Украине. Он назвал их агрессивной войной, развязанной Путиным. За 20 лет карьеры дипломатом он видел разную внешнюю политику России, но сейчас министр иностранных дел не занимается дипломатией, уточнил Бондарев. Сергей Лавров, по его словам, отличный пример деградации системы.

Он призвал всех других российских дипломатов в ООН и во всем мире последовать его моральному примеру и уйти в отставку. У России больше нет союзников, и в дальнейшем, отметил Бондарев, страна будет все больше деградировать и уходить в изоляцию от мира.