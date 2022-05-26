В представлении обычного человека поездка в автозаке выглядит следующим образом: приехала машина — всех загрузили — поехали. В теории это так, но на практике поездки выглядят иначе. В ожидании тех или иных арестантов ты можешь провести в машине час, два, может и больше. Но это время тоже ценно: во-первых, есть время пообщаться с людьми, а во-вторых — стать свидетелем самых невероятных встреч. Про одну из них и расскажу.

Это было в Мосгорсуде: там своеобразный «хаб», где все собираются, а затем уже развозятся по судам и обратно. Я сидел в полицейской «газели», ожидая, когда назовут фамилию и повезут в суд. Сидел в общем пространстве — на четырех человек; там же были пресловутые «стаканы» в количестве трех штук: три металлических шкафа для трех человек. Логично, не поспоришь. Неожиданно вместо того, чтобы вывести меня из «газели», в нее завели человека — и посадили в «стакан». Закрыли дверь. Конвойный сел в свое кресло. Из «стакана» через пару минут раздался голос:

— Слушай, а ты в Бурятии никогда не был?

Я честно ответил, что был в Улан-Удэ один раз, да и то пролетом. Он повторил вопрос, но уже конвоиру. Тот честно ответил, что там не просто был, а родился.

— А район N-ский знаешь?

Удивительно, но конвоир не только знал район, но и бывал там неоднократно.

— А школу № … помнишь?

Конвоир помнил, конечно. Ведь он там учился.

— И классную Раису Аркадьевну?

И Раису Аркадьевну. Она же ему по русскому двойки ставила.

Сидели они в Мосгорсуде и вспоминали. Футбольное поле. Драки. Девчонок. Пиво. Один вспоминал, сидя в «стакане», второй — в полицейской форме.

Меня увели раньше него, так что узнать, чем это все закончилось, не удалось. Но может оно и к лучшему, кто знает! Во всяком случае, поговорку про то, что «неисповедимы пути» я могу подтвердить — сам был свидетелем.

Действительно неисповедимы.