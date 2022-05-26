«А как надо? За или против?» — полушутливо и слегка бравируя профессиональным цинизмом спросил один знакомый кинокритик у одного знакомого редактора, который попросил написать рецензию на только что вышедшую в прокат кинокартину.

Это было лет двадцать тому назад, но уже и тогда мне не показалось это особенно смешным. А теперь, когда подобная постановка вопроса стала рутинной нормой, и подавно.

Да, мы, увы, начинаем привыкать к тому, что любой текст, любое высказывание воспринимается, прочитывается как высказывание либо ЗА, либо ПРОТИВ.

Любое институциональное или стилистическое нарушение неписанных, но очевидных для всех правил, было политикой



Для меня, человека своего поколения и своего социально-культурного опыта, ничего нового в этой ситуации нет.

В годы «развитого социализма» примерно так же воспринимался и читался любой текст и любой жест.

Я и мои друзья в те годы сознательно дистанцировались от «политики», потому что под «политикой» тогда понималась лишь «внутренняя и внешняя политика советского руководства», а больше — ничего.

Мы от нее дистанцировались, а она от нас — нет. «Политикой» в те годы неизбежно был художественный авангард. «Политикой» был «несоветский» стиль стихов, прозы, музыки, графики, живописи да и просто межличностных отношений. «Политикой» был приглашающий к столу жест хозяина и его стилизованный, слегка комический возглас «Господа, между прочим, чай стынет!» Политикой был рок-н-ролл и джаз. Политикой было все то, что осмеливалось существовать помимо райкома комсомола, творческого союза и руководства районного дома культуры или сельского клуба. Любое институциональное или стилистическое нарушение неписанных, но очевидных для всех правил, было политикой.

И любой жест — социальный, художественный, бытовой — неизбежно был жестом либо «за», либо «против». «Опять нету мыла! Безобразие!» — возмущался иногда нервный гражданин в магазине. «Ты что, против советской власти? Так и скажи», — реагировал какой-нибудь суровый резонер из очереди. И бунтарь замолкал, подавленный железобетонной правотой аргумента.

И в наши дни политикой можно интересоваться, а можно — нет.

Но важно иметь в виду, что она растворена в каждой стихотворной строке, в каждой реплике пьесы, в каждом повороте головы артиста и в каждой музыкальной фразе композитора и исполнителя.

Любое мировоззрение так или иначе построено на ряде бинарных оппозиций. Самые же примитивные, а потому и самые живучие, построены на «мы — они», «наше — не наше», «за — против». Оттуда же хрестоматийное «кто не с нами, тот против нас».

Дискурс власти — это — за редкими исключениями — всегда дискурс военного времени, где «ЗА» или «ПРОТИВ», сияя огромными светящимися буквами вдоль дороги, сопровождают каждый твой жест, каждый поворот головы, каждый кивок и каждое междометие.

Поэтому писатель, опубликовавший свой роман за границей, естественно воспринимался как перебежчик в стан врага.

Поэтому и сегодня столь зловеще звучит термин «иностранный агент».

После довольно долгой эпохи «цветного» кино, поражавшего поначалу своей отчасти крикливой, отчасти утомительной для глаз пестротой и разноцветностью, мы снова очутились в черно-белом.

Надолго ли, неизвестно. Но с этим надо как-то жить. Как-то это учитывать. Бессмысленно, участвуя в съемках черно-белого кинофильма, выбирать одежду поярче — она все равно окажется либо светло-серой, либо темно-серой.

Сейчас уже мало кому понятна старая шутка времен черно-белого телевизора о том, как спортивный комментатор говорит про спортсмена из Африки, которого «телезритель легко различит по синим трусам и красной майке».

Опасно даже не то, что нам агрессивно навязывается черно-белая оптика. Опасно то, что мы и сами вынуждены ей пользоваться в своем восприятии и в своих оценках всего того, что происходит, что делается и говорится.

в последние пару месяцев я просто с какой-то первозданной отчетливостью ощущаю, что прямо здесь и прямо сейчас происходит битва добра со злом



Руководствуясь простейшей, а потому и столь жизнеспособной формулой «За или против», легко прийти к выводу, что универсальных правил в принципе нет. Есть лишь совокупность представлений о целесообразности того или иного поступка или высказывания.

За железным, якобы патриотическим принципом «За или против» всегда угадывается и некий, необычайно важный и очень много чего объясняющий аспект, который исчерпывающе описывается еще одной цитатой, цитатой из «Записных книжек» Лидии Яковлевны Гинзбург:

«Что касается подлости, то для нее псевдонимом во все времена служили общественные (государственные) интересы, так приятно совпадающие с частными».

Сопротивляясь по мере сил всевластию черно-белой картинки, я стараюсь как можно реже — по крайней мере в публичном дискурсе — употреблять такие «черно-белые» слова, как «добро» и «зло».

Но в последние пару месяцев я просто с какой-то первозданной, почти детской отчетливостью, на каком-то почти тактильном и обонятельном уровне ощущаю, что прямо здесь и прямо сейчас происходит битва добра со злом. Точнее — зла с добром. Я прямо чувствую, как невесомый и эфемерный дух правоты и справедливости грубо перебивается тяжелым запахом серы.

Да, надо признать, что мы снова попали в черно-белое кино. Это ощущение мучительно для человека, привыкшего улавливать полутона и нюансы. Сегодня их нет. Или кажется, что их нет, что более или менее одно и то же.

Но ведь черно-белое кино, как и любое кино, когда-нибудь заканчивается, и зрители выходят из душного зала на свежий воздух, и видят, что вокруг них разноцветный мир.

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