Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о том, что власти Великобритании будут отправлять украинских беженцев в Руанду. По словам Захаровой, был опубликован документ, согласно которому, люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду». Я не шучу», — написала Захарова в своем Telegram-канале

Мария Захарова не шутит, Мария Захарова просто врёт и украинцев приплела, умышленно исказив информацию! Не в первый раз, конечно, врет, но тем не менее хотелось бы объяснить, откуда растут ноги у этой лжи.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ РУАНДА

Действительно, в планах британского правительства есть такая схема: отправлять нелегальных мигрантов, прибывающих в Великобританию на резиновых лодках из Франции через Ла-Манш или спрятавшись внутри фур, приезжающих в Великобританию по тоннелю или на паромах, в Руанду, где будут решать, кого следует оставить в этой африканской стране, а кого — депортировать в страну, откуда они прибыли. Эта схема еще не одобрена, она подверглась жесткой критике не только со стороны оппозиции, но и со стороны правозащитных организаций, и вряд ли имеет шансы на то, чтобы стать законом.

Планы, напоминаю, относятся к нелегальным мигрантам. Украинцы в Великобритании не могут быть нелегальными мигрантами, потому что беженцы из Украины приезжают в Великобританию по визе, которую могут получить по двум существующим схемам: «Дом для украинцев» и «Семейная виза».

Семейную визу может получить украинец, у которого есть в Британии родственники. По схеме «Дом для украинцев» они получают визу, если кто-то из британских граждан отправляет желающим приехать визовую поддержку и обещает предоставить жилплощадь. Третьих стран, о которых говорит Мария Захарова, для украинских беженцев нет. Они, в отличие от других желающих получить британскую визу, могут заполнить анкету онлайн, а не в британском консульстве стран, в которые они попадают. Все страны ЕС позволяют украинцам въехать вообще без виз, и я не знаю случаев и думаю, что такие случаи просто исключены, чтобы украинские беженцы пытались попасть в Великобританию нелегально, то есть без визы, переплывая Ла-Манш в резиновой лодке или в багажнике автомобиля. Это просто не имеет никакого смысла, потому что въездную визу они получают в 100% случаев. Да, и это не просто въездная виза, это и рабочая виза, она дает украинским беженцам право на работу в Великобритании.

Теперь — про собственный опыт. Я зарегистрировалась на правительственном сайте «Дом для Украины», чтобы стать спонсором для гражданина Украины, который желает получить визу и жилье на первое время в Великобритании. Сейчас жду ответа. Знающие люди говорят, что такое ожидание может быть долгим, как и процесс обработки запроса на визу. Увы, британский Хоум Офис плохо справляется с наплывом. Но все, подавшие на визы, в конце концов их получают. Британцы, ожидающие «своих» беженцев, иногда даже вылетают в Польшу или в другие страны, где застряли в ожидании виз их подопечные, чтобы поддержать их и оплатить гостиницу. Я знаю конкретного человека, его зовут Ричард, который ровно это и сделал. Таких случаев много.

Большинство приезжающих в Великобританию украинцев хотят поскорее найти работу, но там, где живу я, работу найти не так-то легко: это сельская местность, деревня, из которой без машины выбираться нелегко. Хотя думаю, что для желающих работать на ферме что-то и может найтись, ферм вокруг много. А пока переселенцы из Украины ищут работу, они, как все легальные иммигранты, имеют право на пособия.

Что касается бытовой и финансовой стороны пребывания украинских переселенцев у их британских «спонсоров», то вот что написал мне приятель, у которого живут беженцы из Украины — две мамы и две девочки-подростки.

«Через несколько дней после их прибытия в Великобританию они, уведомив заранее местные органы (Совет), получили ваучеры на 200 фунтов каждый, которые можно обналичить в специальной кассе.

Процесс устройства девочек в школу, постановки всех на учет в системе бесплатного здравоохранения (NHS), открытия счетов в банке и, конечно, регистрация для получения пособий, всё это — бег с препятствиями.

Что касается моих трат, то аренда большой машины и бензин, чтобы встретить их на лондонском вокзале Сент-Панкрас, стоили мне 190 фунтов. Они могли бы приехать на поезде из Варшавы до моей станции бесплатно (мой друг живет в графстве Сомерсет. — М.С.), но после целого дня в дороге из Украины в Польшу еще 6-8 часов на поезде были бы явно лишними, поэтому я их встретил на лондонском вокзале.

Самым большим расходом является отопительная солярка. В прошлом за бак я платил 250 фунтов, сейчас — 500. (Да, у нас очень сильно подпрыгнули цены на топливо. — М.С.)

Беженцы помогают покупать продукты и готовить, но если раньше залить бак мне стоило 75 фунтов, то теперь это 120.

Они будут получать пособия, но прежде им надо было оформить счет в банке, что только что удалось сделать. Проблема в том, что ждать пособия придется пять недель, но и сумма будет рассчитана со дня их регистрации и выплачена целиком, с учетом тех недель, что они ждали.

Я буду получать на их содержание 350 фунтов в месяц, правда, выплаты этой суммы тоже придется подождать.

На самом деле проблема в том, что несмотря на то что все инстанции хотят помочь, они не совсем понимают, как это делается, отсюда и задержки. Они хотят как лучше, но явно не справляются.

Я пытаюсь кооперироваться с другими украинскими переселенцами и с семьями, в которых они живут.

У меня живут две мамы с двумя 14-летними девочками. Одна из них танцует, и мы нашли ей очень хорошую вечернюю школу в соседнем городе. В школе есть фонд, из которого оплачивается обучение детей, оказавшихся именно в такой ситуации. Другая девочка хорошо поет, и одна замечательная оперная певица пытается ей помочь. Одна из мам — детский врач, другая — шеф украинской кухни».

Ответы моего английского друга убедили меня в том, что у этих семей всё получится.

Надеюсь, что и мне удастся помочь кому-нибудь из украинцев, нуждающихся в помощи. Помимо государственного агентств, на сайте которого я зарегистрировалась, здесь есть и волонтерские организации, координирующие помощь и связывающие людей, готовых помочь, с теми, кому помощь нужна. К их помощи я тоже прибегну.