Глава Минобороны заявил о полном контроле над Мариуполем

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что весь Мариуполь находится под контролем российских военных. Как пишет РИА Новости, сейчас в город “возвращается мирная жизнь”.

Первый раз в Минобороны говорили о полном контроле над городом 21 апреля, в этот день Владимир Путин поручил отменить штурм “Азовстали”, на которой оставались заблокированными украинские военные и гражданские.