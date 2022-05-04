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#Новости

Глава Минобороны заявил о полном контроле над Мариуполем

04.05.2022

Это уже второе подобное заявление с начала боев

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что весь Мариуполь находится под контролем российских военных. Как пишет РИА Новости, сейчас в город “возвращается мирная жизнь”.

Первый раз в Минобороны говорили о полном контроле над городом 21 апреля, в этот день Владимир Путин поручил отменить штурм “Азовстали”, на которой оставались заблокированными украинские военные и гражданские. 

Больше 100 человек удалось вывезти в подконтрольные России и Украине территории. Вчера вечером, после отъезда международных наблюдателей, российские войска начали штурм завода “Азовсталь”.

Фото: Reuters

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