Путин приказал отменить штурм “Азовстали” в Мариуполе

Сегодня во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин приказал отменить штурм завода “Азовсталь” в Мариуполе. Как пишет ТАСС, территорию завода он поручил блокировать так, “чтобы муха не пролетела”.

Министр обороны сообщил, что Мариуполь находится под российским контролем, за исключением территории завода. По словам Шойгу, на “завершение работы на “Азовстали” российской армии нужно три-четыре дня. Там остается около двух тысяч человек.

Путин посчитал штурм этой зоны нецелесообразным. В этом случае, добавил он, нужно думать о сохранении жизней и здоровья российских солдат и офицеров. “Не нужно лезть в эти катакомбы”, – добавил он. Остающимся на заводе украинским военным он предложил сложить оружие.

Гуманитарные коридоры, по словам Шойгу, работали в Мариуполе ежедневно с 21 марта. По его данным, было и 100 автобусов для эвакуации мирных жителей.

В городе гуманитарная катастрофа, по мнению международных экспертов и украинских властей. Жители с конца февраля оставались без света, тепла, газа, продуктов и медикаментов. Гуманитарные миссии и эвакуационные колонны не могли попасть в город из-за постоянных обстрелов. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, вчера утром был согласован эвакуационный маршрут для людей в Запорожье. Но из-за нарушений режима прекращения огня Россией удалось вывезти всего четыре автобуса людей.

Фото: Reuters