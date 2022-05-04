Путин уведомил о возможном прекращении экспорта нефти и газа

Во вторник 3 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возможном прекращении экспорта сырья и некоторых других продуктов “недружественным странам”. Санкционный список в десятидневный срок должны одобрить в правительстве России. В ЕС тем временем планируют ввести полное эмбарго на нефть, но для некоторых стран сделать исключения по срокам, пишет Reuters.

По информации издания, новый указ позволит Москве “сеять хаос” на рынках энергоносителей, поскольку экспорт могут остановить в любое время. На прошлой неделе Польша и Болгария уже столкнулись с приостановкой поставок газа.

По мнению внештатного сотрудника Московского центра Карнеги Татьяны Становой, новый указ Путина – рамочный. Сейчас необходимо дождаться списков от правительства. С внесенными туда организациями можно будет разорвать даже заключенные ранее контракты.

Сегодня в ЕС обсуждают самые жесткие санкции в отношении России. Это и поэтапное нефтяное эмбарго, и отключение от SWIFT новых банков, в том числе Сбербанка. Отказ от российской нефти может продлиться еще шесть месяцев. Для Венгрии и Словакии пока сделают исключения.