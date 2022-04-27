Reuters: “Газпром” приостановил поставки в Польшу и Болгарию

Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях. После этого в среду 27 апреля были прекращены поставки топлива в эти страны. Но, как пишет Reuters, и Польша, и Болгария, как и страны НАТО, были готовы к такому развитию событий из-за нарастания конфликта в Украине.

Украинские власти обвинили Россию в "газовом" шантаже европейских союзников. При этом в Польше с самого начала поддерживали самые жесткие санкции и не раз заявляли о готовности ввести полное эмбарго на поставки российских энергоносителей.

Сеть операторов транспортировки газа Европейского Союза заявила, что газ в Польшу был сокращен на короткое время, но позже восстановлен, после падения до нуля.

Российские поставки газа в Болгарию в настоящее время идут, сообщил Reuters исполнительный директор болгарской газовой сети Булгартрансгаз Владимир Малинов.

Как и Болгария, Венгрия и Австрия, они заявили, что поставки газа осуществляются в нормальном режиме.

В Польше заявили, что поставки от "Газпрома", который покрывает около 50% его национального потребления, будут сокращены в среду, но Польша сказала, что ей не нужно использовать резервы: хранилища были заполнены на 76%.

Президент России Владимир Путин потребовал проводить оплату от “недружественных стран” за газ в рублях в марте. Для этого ЦБ должен был разработать особый механизм оплаты.