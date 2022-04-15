Российские военные начали вскрывать могилы в Мариуполе

Meduza* сообщает, что в Мариуполе российские военные начали эксгумировать тела погибших мирных жителей из могил. Хоронить погибших горожанам не дают.

Мариупольский горсовет со ссылкой на оставшихся в городе жителей сообщил, что сейчас в каждом дворе поставлены российские солдаты. Они следят за тем, чтобы никто не хоронил умерших. Извлеченные из могил тела увозят, но куда – жители не знают.

К этим работам якобы привлекли и сотрудничающих с Россией жителей города и прибывших из ЛДНР. Курировать их деятельность назначили Константина Иващенко – его в начале апреля объявили мэром Мариуполя. Глава ДНР постановил создать в осажденном городе свою администрацию 31 марта.

Ранее в интервью Associated Press мэр города Вадим Бойченко заявлял, что в Мариуполь привезли мобильные крематории, а тела погибших складируют в торговом центре. По его мнению, российские войска хотят скрыть число погибших мирных жителей в городе. По данным разведки Украины, в Мариуполе 13 мобильных крематориев.

*Meduza признана в России СМИ иностранным агентом