Глава ДНР постановил создать администрацию Мариуполя

Указ №108 подписал сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. Как сообщает “Донецкое агентство новостей”, представительные органы будут в Мариуполе и в ДНР.

В тексте документа сказано: «постановляю создать местную администрацию Донецкой Народной Республики – администрацию города Мариуполя». Эта администрация должна разработать и утвердить положение органа, организовать штат сотрудников и структуру администрации.

Районная администрация должна появиться также в Мариуполе. Все мероприятия необходимо согласовывать с руководством ДНР.

Указ вступил в силу с 31 марта 2022 года. Необходимость создания администраций объяснили “обеспечением законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины”.

Мариуполь практически с самого начала военной “спецоперации” в Украине подвергается жестоким обстрелам. Из 400 тысяч жителей в городе остается около 140 тысяч. Жители не имеют доступа к воде, газу, электричеству, медикаментам. Российские власти называли ситуацию в городе гуманитарной катастрофой – но обстрелы города не прекращаются, что делает, по сути, невозможным организацию гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей. Официально город не находится под контролем российских военных. Сегодня Минобороны заявило о режиме прекращения огня с 10:00 по Москве.

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS