46 день боев: главное

Российских военных после пребывания на Чернобыльской АЭС ждет лучевая болезнь. Они копали траншеи возле Рыжего леса над захороненными отходами после аварии 1986 года.

Уполномоченная по правам человека в России Москалькова подтвердила , что вчера вечером состоялся обмен пленными. В Россию вернулись военнослужащие, дальнобойщики, моряки, сотрудники Росатома.

Минобороны России сообщило, что войска нанесли ракетный удар по штабу и месту базирования батальона Днепр. BBC сообщает, что удары по Днепропетровской области были вчера и сегодня. Уничтожены инфраструктурные объекта, ферма и аэропорт.

Также они разрушили две лаборатории, где занимались изучением влияния радиации. Оттуда они вынесли несколько образцов, в том числе радиоактивного топлива. Украинская сторона полагает, что солдаты могли забрать их на сувениры. Достаточно двух недель с такими образцами рядом, и начнутся ожоги, а потом и лучевая болезнь.

В селе Бузова нашли новую братскую могилу. Сколько мирных жителей в ней похоронено – пока неизвестно. По оценкам местных властей, так могут быть десятки тел.

Россия начала вербовать военнослужащих в Приднестровье, заявила британская разведка. Для переброски на Донбасс войскам необходимо пополнение. Обеспечить его также планируют за счет привлечения на службу уволенных с 2012 года военных.

В Мариуполь снова не смогла попасть миссия Международного комитета Красного креста. Провести эвакуацию мешают боевые действия. Тщетные попытки вывезти мирных жителей из города предпринимаются постоянно. В городе гуманитарная катастрофа. Без продуктов, воды, света и газа остаются больше 100 тысяч жителей с конца февраля.

Украина ввела эмбарго на любые товары из России. По оценкам украинской стороны – это около 6 млрд долларов недополученных доходов. Власти страны также надеются, что это станет примером для партнеров Украины.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пограничного поста. С сегодняшнего дня в регионе вводят желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны Украины.