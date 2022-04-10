46 день боев: главное

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Минобороны России сообщило, что войска нанесли ракетный удар по штабу и месту базирования батальона Днепр. BBC сообщает, что удары по Днепропетровской области были вчера и сегодня. Уничтожены инфраструктурные объекта, ферма и аэропорт.
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Уполномоченная по правам человека в России Москалькова подтвердила, что вчера вечером состоялся обмен пленными. В Россию вернулись военнослужащие, дальнобойщики, моряки, сотрудники Росатома.
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Российских военных после пребывания на Чернобыльской АЭС ждет лучевая болезнь. Они копали траншеи возле Рыжего леса над захороненными отходами после аварии 1986 года.
Также они разрушили две лаборатории, где занимались изучением влияния радиации. Оттуда они вынесли несколько образцов, в том числе радиоактивного топлива. Украинская сторона полагает, что солдаты могли забрать их на сувениры. Достаточно двух недель с такими образцами рядом, и начнутся ожоги, а потом и лучевая болезнь.
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В селе Бузова нашли новую братскую могилу. Сколько мирных жителей в ней похоронено – пока неизвестно. По оценкам местных властей, так могут быть десятки тел.
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Россия начала вербовать военнослужащих в Приднестровье, заявила британская разведка. Для переброски на Донбасс войскам необходимо пополнение. Обеспечить его также планируют за счет привлечения на службу уволенных с 2012 года военных.
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В Мариуполь снова не смогла попасть миссия Международного комитета Красного креста. Провести эвакуацию мешают боевые действия. Тщетные попытки вывезти мирных жителей из города предпринимаются постоянно. В городе гуманитарная катастрофа. Без продуктов, воды, света и газа остаются больше 100 тысяч жителей с конца февраля.
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Украина ввела эмбарго на любые товары из России. По оценкам украинской стороны – это около 6 млрд долларов недополученных доходов. Власти страны также надеются, что это станет примером для партнеров Украины.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле пограничного поста. С сегодняшнего дня в регионе вводят желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны Украины.
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НАТО планирует расширять оборону границ. К лету подготовят предложения по усилению обороны стран альянса от российской угрозы.