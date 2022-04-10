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#Новости

Украина установила полное эмбарго на поставки из России

10.04.2022

Это фактически узаконило остановку торговли с 24 февраля

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко сообщила на своей странице в Facebook, что в стране установлено полное эмбарго на поставки товаров из России. Прекращение торговых отношений произошло 24 февраля, сейчас его узаконили. 

Теперь официально никакие товары из России нельзя будет поставлять в Украину. Запрет на российский импорт будет блокировать валютные доходы российской стороны в размере 6 млрд долларов ежегодно. 

Свириденко добавила, что это не только сократит потенциальное финансирование боевых действий, но может послужить примером для западных партнеров.



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