Украина установила полное эмбарго на поставки из России

Первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко сообщила на своей странице в Facebook, что в стране установлено полное эмбарго на поставки товаров из России. Прекращение торговых отношений произошло 24 февраля, сейчас его узаконили.

Теперь официально никакие товары из России нельзя будет поставлять в Украину. Запрет на российский импорт будет блокировать валютные доходы российской стороны в размере 6 млрд долларов ежегодно.

Свириденко добавила, что это не только сократит потенциальное финансирование боевых действий, но может послужить примером для западных партнеров.