Reuters: братскую могилу нашли в селе Бузова

Агентство Reuters сообщило сегодня о новой братской могиле. В селе Буча Киевской области похоронены десятки мирных жителей.

Информацию подтвердил Тарас Дидыч, глава общины Дмитровка. Это самое последнее массовое захоронение, обнаруженное после вывода российских войск. Тела нашли в канаве возле бензозаправочной станции. Число погибших еще не подтвердили.

Жертвы среди мирного гражданского населения обнаружили после вывода российских войск. Сначала массовые казни, факты пыток выявили в городе Буча, потом – в Бородянке. Днем 8 апреля ракетному обстрелу подвергся железнодорожный вокзал в Краматорске, откуда в тот момент эвакуировались мирные жители. Погибли 50 человек.

Британская разведка полагает, что Россия хочет создать сухопутный коридор из Донбасса в Крым.

Россия отрицает все обвинения в военных преступлениях и насилии в отношении мирных граждан.

Фото: Reuters