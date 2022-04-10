Reuters: НАТО планирует разместить военные силы на границах

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сейчас НАТО должно пересмотреть собственную оборонную политику. Из-за действий Владимира Путина необходимо перестраивать все нормы европейской безопасности.

Для этого, пишет Reuters, необходимо разместить оборонные силы на границах стран альянса. По мнению Столтенберга, это нужно для отражения будущей российской агрессии.

Варианты обороны границ НАТО рассмотрит военное руководство. Окончательные решения примут на саммите альянса, который состоится в июне в Мадриде.