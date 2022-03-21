Геннадий Тимченко вышел из совета директоров «НОВАТЭКа». Он сделал это по собственному желанию, сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что его не включили в список кандидатов в новый совет директоров. Тимченко, который является крупнейшим акционером «НОВАТЭКа», попал под санкции Евросоюза, введенных из-за боев в Украине.

20 марта стало известно, что предприниматели Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан вышли из совета директоров благотворительной организации Genesis Group. В сообщении организации говорится, что бизнесмены сделали это из-за введенных против них санкций.

В первой половине марта на фоне ограничений Тигран Худавердян покинул посты генерального директора и члена совета директоров «Яндекса».