США запретили импортировать нефть и газ из России

США запрещают импорт энергоносителей из России, заявил президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, и Демократическая, и Республиканская партия в Конгрессе поддержали это решение. Глава государства добавил, что Вашингтон не ожидает подобного решения от Европы, поскольку ЕС в большей степени зависит от поставок из РФ и может не присоединиться к инициативе.

Байден признал, что запрет импорта российской нефти и газа ударит и по США, но, сказал президент, он должен был пойти на этот шаг. Он добавил, что Вашингтон и партнеры «сохраняют единство в намерении оказать давление на [Владимира] Путина».

«США с союзниками в ежедневном режиме продолжают поставки оружия на Украину, наращивают гуманитарную помощь», — сообщил президент США и пообещал, что страна разделит ответственность за заботу об украинских беженцах.

Ранее сегодня Shell и BP заявили, что откажутся от закупок российской нефти и газа. Shell также закроет все свои АЗС в России. Выход из проектов будет поэтапным.

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