Shell и BP откажутся от закупок российских нефти и газа

Компания Shell объявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а также от покупки российской нефти и газа, сообщается в пресс-релизе.
Что еще намерена предпринять Shell:
немедленно прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке, также не будет продлевать срочные контракты по ней.
изменит логистику поставок, чтобы исключить российское сырье;
закроет всех автозаправочные станции;
прекратит производство авиатоплива и смазочных материалов;
начнет поэтапно отказываться от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании, на конец 2021 года у Shell было около $3 млрд внеоборотных активов в совместных предприятиях в России.
BP тоже решила отказаться от новых контрактов на покупку российских нефти и газа, передает Bloomberg.