Shell и BP откажутся от закупок российских нефти и газа

Компания Shell объявила, что намерена отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России, а также от покупки российской нефти и газа, сообщается в пресс-релизе.

Что еще намерена предпринять Shell:

немедленно прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке, также не будет продлевать срочные контракты по ней.

изменит логистику поставок, чтобы исключить российское сырье;

закроет всех автозаправочные станции;

прекратит производство авиатоплива и смазочных материалов;

начнет поэтапно отказываться от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании, на конец 2021 года у Shell было около $3 млрд внеоборотных активов в совместных предприятиях в России.

BP тоже решила отказаться от новых контрактов на покупку российских нефти и газа, передает Bloomberg.