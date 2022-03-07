«Путин на нашей стороне» — москвичка сообщила об избиении и угрозах в отделе полиции после митинга

Жительницу Москвы, 26-летнюю Александру Калужских, задержали 6 марта на акции протеста в столице и доставили в ОВД «Братеево». Там ее избивали, оскорбляли и угрожали. Она сумела записать аудио допроса и передала запись изданию Sota.

«Били по ногам, по голове подзатыльники. Облили водой. Сорвали маску, вырвали телефон из рук, кинули в стену, дважды. В конце подняли, вытерли отпечатки. Хватали за волосы, водили в разные стороны. Обзывали. В кабинете были две девушки, они просто смотрели на пытки», — сообщила Александра.

На записи слышны мат, оскорбления и звуки ударов в ответ на отказ давать показания в соответствии с 51-й статьей Конституции.

«Новая газета» опубликовала полную расшифровку допроса. В частности, на записи, предположительно сотрудник полиции угрожает Александре расправой, утверждая, что «Путин на нашей стороне».

Член Общественного совета МВД, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов потребовал от министра внутренних дел Владимира Колокольцева незамедлительно провести проверку этого сообщения и дать процессуальную оценку действиям своих подчиненных. Комментариев от МВД не поступало.

По данным «ОВД-Инфо»*, 6 марта акции протеста прошли в 65 городах России. Задержано почти 4,5 тыс. человек. МВД дает другую информацию — более 3 тыс. задержанных.

Проект «Апология» сообщает, что об избиениях в отделах полиции заявили более 30 человек, задержанных на акциях протеста 6 марта.

*«ОВД-Инфо» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»