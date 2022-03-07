«ОВД-Инфо»*: в России на акциях протеста 6 марта задержали более 4 тысяч человек

В России на акциях протеста 6 марта задержали 4359 человек сообщает «ОВД-Инфо»*. По данным правозащитного проекта, 1636 человек задержали в Москве, 1185 — в Санкт-Петербурге. Общее число больше, чем на прошлогодней акции 23 января.

6 марта протесты прошли в десятках городов страны. Списки задержанных доступны на сайте проекта.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск в Украину, сославшись на просьбу ДНР и ЛНР о помощи. Акции против «спецоперации» проходят в городах России практически ежедневно.

*«ОВД-Инфо» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»