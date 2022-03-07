Конгресс США изучит законопроект о запрете на импорт нефти из России

Палата представителей Конгресса США изучает законопроект, который призван отменить «нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией», сообщила спикер Нэнси Пелоси.

«Палата представителей в настоящее время изучает возможность введения жесткого законодательства, которое ведет к дальнейшей изоляции России от мировой экономики», — говорится в заявлении.

Документ предполагает запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России и «первый шаг» по исключению РФ из Всемирной торговой организации (ВТО). При этом Украине могут выделить 10 миллиардов долларов помощи.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя вероятность запрета на покупку российской нефти, говорил, что это может привести к перекосу мировых энергетических рынков.

Россия с 24 февраля проводит «спецоперацию» на Украине. ЕС, США и другие страны в ответ ввели антироссийские санкции, затронувшие ЦБ, банки, бизнесменов, чиновников и компании из разных сфер. Иностранный бизнес массово уходит из России.

Фото: Neftegaz.ru

