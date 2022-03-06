«ОВД-Инфо»*: в 44 городах РФ на акциях против «спецоперации» задержали более 2,5 тыс. человек

В России сегодня прошли акции против «спецоперации» вооруженных сил РФ в Украине. Полиция активно задерживала участников, применяя дубинки и электрошокеры. По данным «ОВД-Инфо»*, в 44 городах страны задержано более 25, тыс. человек. Больше всего — в Москве (753), Санкт-Петербурге (350) и Новосибирске (278).

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск в Украину, сославшись на просьбу ДНР и ЛНР о помощи. Акции против «спецоперации» проходят в городах России практически ежедневно. По данным правозащитников, с 24 февраля было задержано почти 11 тысяч человек.

*«ОВД-Инфо» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Тайга.инфо