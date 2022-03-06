В России заблокировали «Медиазону»*

«Медиазона» сообщила о блокировке ее сайта Роскомнадзором «за то, что мы честно освещаем происходящее в Украине». Ведомство потребовало удалить весь сайт издания.

РКН ссылается на требование Генпрокуратуры от 24 февраля, из которого следует, что на сайте «Медиазоны» размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности; в частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины».

Журналисты пообещали продолжить работу.

Иллюстрация: «Медиазона»

*«Медиазона» включена Минюстом в реестр «иностранных агентов»